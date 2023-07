Caos Ferrari, l’attacco è pesantissimo: “Si pensa solo al principe Leclerc”

Ferrari nel mirino, l’attacco è pesantissimo: anche Leclerc finisce nell’occhio del ciclone, ecco cos’è successo

Il Gran Premio di Austria andato in scena la scorsa settimana si è chiuso proprio come tutti si immaginavano; vittoria e dominio assoluti della Red Bull che con Verstappen ha messo un nuovo puntello al terzo titolo mondiale, ormai più che ipotecato.

Come di consueto, il vuoto alle spalle, con il terzo posto di Sergio Pérez – nonostante fosse partito dalle retrovie – ad evidenziare quanto sia imbattibile la monoposto anglo-austriaca. La Ferrari, però, ha mostrato segnali davvero incoraggianti.

Charles Leclerc ha infatti chiuso sul podio, al secondo posto il suo Gran Premio, evidenziando ancora una volta la bontà degli aggiornamenti che a Maranello hanno regalato una bella spinta al progetto Ferrari. E se sembra davvero difficile che possa arrivare un successo entro la fine del mondiale, cresce l’ottimismo tra i tifosi di poter vedere una Ferrari almeno in grado di giocarsela quasi alla pari con la Red Bull per il mondiale nella prossima stagione.

Ferrari, Leclerc nel mirino: la difesa nei confronti di Carlos Sainz

Il Gran Premio di Austria ha però lasciato anche strascichi evidenti. Carlos Sainz ha chiuso al quarto posto in pista la sua gara, poi retrocesso al sesto posto dopo il ricorso della Aston Martin sui Track Limits.

Lo spagnolo ha però disputato una gara sontuosa; per ben cinque giri ha resistito agli assalti di Perez, peraltro con una difesa tutta cuore e grinta. Le ha provate tutte lo spagnolo, ed è riuscito a fare da tappo al messicano, aiutando anche Leclerc a chiudere in seconda posizione.

Una prova da applausi, da sontuoso uomo squadra come ha evidenziato il portale Marca nella sua analisi del giorno dopo. E nell’occasione, ha attaccato anche la stampa italiana, rea di “dedicarsi” solo a Charles Leclerc, snobbando proprio lo spagnolo.

Sainz è sempre più convinto che possa giocarsela ad armi pari proprio con Leclerc, eppure le scelte lo hanno penalizzato alla Red Bull Ring. “Con la doppia sosta in Austria hanno sacrificato Sainz ma nessuno l’ha scritto” evidenziano da Madrid, riferendosi chiaramente al doppio pit stop nello stesso giro, con il 55 accodato in attesa che finisse Charles. “Non è stato evidenziato come Leclerc fosse più lento con le gomme medie ma a Carlos è stato indicato di non attaccare il 16” hanno poi calcato la mano.

Marca ha poi concluso questa sorta di invettiva nei confronti di Maranello ricordando proprio come Sainz si sia comportato da vero uomo squadra, tenendo per cinque giri dietro Perez ed aiutando Leclerc a conquistare la seconda piazza, pur se in Ferrari “dimostrano di non ricordarsi sempre di lui“.