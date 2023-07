Gp Gran Bretagna, Leclerc parte dietro: brutta notizia per la Ferrari

Dopo il secondo posto ottenuto in Austria Charles Leclerc confida di potersi ripetere in Gran Bretagna sullo storico e tradizionale circuito di Silverstone

L’appetito vien mangiando. E’ quello che sperano i tifosi della Ferrari, tornati a sorridere domenica scorsa grazie allo splendido e incoraggiante secondo posto ottenuto da Charles Leclerc nel Gran Premio d’Austria e al quarto, poi diventato sesto a causa della penalità, di Carlos Sainz.

Le vetture di Maranello, come sottolineato dal presidente John Elkann, hanno disputato la gara più bella di questa stagione e tutto lascia credere che da qui al termine del mondiale di Formula 1 2023 siano in grado di ripetersi. La Red Bull di Max Verstappen non è raggiungibile, ma le altre scuderie lo sono eccome. La Ferrari aggiornata ed evoluta dà la sensazione di poter surclassare sul medio e lungo periodo sia la Mercedes che l’Aston Martin.

Il primo riscontro alla crescita del Cavallino Rampante potrebbe arrivare già domenica prossima in occasione dell’attesissimo Gran Premio di Gran Bretagna in programma sullo storico e tradizionale circuito di Silverstone. Una pista dove la Ferrari ha spesso ottenuto ottimi risultati. E’ probabile che per ottenere la vittoria i miglioramenti mostrati dalla SF-23 non bastino, ma per salire ancora sul podio siano più che sufficienti.

Il team principal Frederic Vasseur inizia a raccogliere i primi frutti di un lavoro iniziato qualche mese fa e che non è ancora finito. Il primo passo consisteva nel restituire ai tifosi una Ferrari competitiva, quello successivo è farla diventare vincente. E per questo ci vorrà ancora un po’ di tempo.

GP Gran Bretagna, a Silverstone gli scommettitori snobbano la Ferrari: Leclerc è lontano

Ed è forse per questa ragione che le principali agenzie di scommesse non considerano la Ferrari in grado di puntare alla vittoria. In vista del Gran Premio di Gran Bretagna dietro al favorito d’obbligo, Max Verstappen, le quote favoriscono Sergio Perez e Lewis Hamilton. Leclerc si trova solo al quarto posto con una quota analoga a quella di Alonso.

Questo è l’elenco preciso e dettagliato delle quote emesso da una delle più note agenzie di scommesse: Max Verstappen è di gran lunga il favorito per la vittoria della gara di Silverstone ed è quotato a 1.35. Un gradino più in basso Sergio Perez (8.00), Lewis Hamilton (12.00), Fernando Alonso (15.00), Charles Leclerc (15.00), George Russell (20.00) e Carlos Sainz (22.00).