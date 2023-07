Sorpresa Juve, affare da 25 milioni di euro!

Affare da 25 milioni di euro! Si prospetta la possibile conclusione di una trattativa che potrebbe assicurare alle casse della Juventus un cospicuo tesoretto

Vendere, vendere, vendere. Sembra davvero che in casa Juventus non vi siano alternative di sorta. John Elkann è stato categorico. Ha le chiavi della cassaforte di famiglia ma per la prossima stagione i fondi elargiti per il club non saranno poi così tanti.

Anche per Cristiano Giuntoli, da sempre abituato a lavorare più con la competenza e con la fantasia che non con i vagoni di denaro, non sarà però facile. Perché la Juventus è sempre la Juventus e non può permettersi di partire dalle retrovie all’inizio di una nuova stagione.

Occorre risanare il bilancio ma, parimenti, assicurare una squadra in grado, come obiettivo minimo, di centrare la zona Champions League. Rinforzare il più possibile l’organico tenendo quasi due occhi sul bilancio. Non proprio un giochino da ragazzi. Mai però, come in questi frangenti, le valutazioni a lungo termine sono importanti quanto quelle da attuare all’istante.

Gli ultimi anni della Juventus sono stati complicati ma il lavoro, e gli investimenti, sulla seconda squadra, stanno finalmente offrendo i primi, importanti frutti. E i profili interessanti non mancano di certo. L’ultima stagione ha permesso a tanti giovani talenti di mettersi in mostra, ma ora qualcuno di loro potrebbe partire per ragioni di bilancio. E’ il caso di Matias Soulé.

Affare a 25 milioni di euro! Ma è davvero un affare?

Acquistare o cedere è sempre un passaggio difficile. E non soltanto quando si mettono sul piatto decine di milioni di euro per acquisire le prestazioni di un giocatore ritenuto importante.

Avviene lo stesso, forse in misura ancora maggiore, nel momento in cui si decide di rinunciare ad un proprio giocatore. Si pensa immediatamente al vantaggio economico e a come poi eventualmente reinvestire quei capitali, ma spesso vi sono anche altre valutazioni da fare.

E’ il caso di Matias Soulé, talento argentino di Mar del Plata, che ha appena compiuto vent’anni e che la Juventus ha messo sul mercato. Per monetizzare. Il giornalista Nicola Balice conferma come ormai la decisione presa conduca, inevitabilmente, verso la cessione. Il talento argentino ha voglia di giocare con continuità per cui non sembrano esserci alternative. La sua valutazione è di 25 milioni di euro.

In Italia diversi club si sono già mossi. Empoli, Sassuolo e Monza sono particolarmente interessati al centrocampista offensivo bianconero. In Europa, invece, è il Feyenoord a seguire con particolare attenzione l’evoluzione del caso-Soulé. Il club orange, però, non vorrebbe investire la cifra richiesta dalla Juventus. Un’operazione comunque delicata poiché la Juventus per prima sa che sta rinunciando ad un talento dal futuro assicurato. I denari arrivano oggi, i rimpianti potrebbero giungere già domani.