Wimbledon, Emma Raducanu star anche senza giocare: tifosi in estasi

La campionessa britannica, Emma Raducanu è ancora ai box per infortunio, ma spopola all’All England Club: è sempre la più amata dai tifosi

Ci hanno provato, eccome se lo hanno fatto. Ci hanno provato a metterla in cattiva luce, insinuando che per lei fosse più importante l’attività social – che è innegabilmente fervida, va detto – piuttosto che la carriera tennistica. I risultati deludenti conseguiti negli ultimi mesi avevano anche dato un minimo di legittimità, o meglio di appiglio, a questa teoria. Poi però c’è stato l’annuncio fatto a Madrid dalla campionessa. Che ha totalmente ribaltato il giudizio.

Emma Raducanu ha già dimostrato di sapersi difendere benissimo da sola. Mostrando anche un lato caratteriale, nel rapporto con un certo tipo di stampa, che forse le manca in campo. Quando, nella conferenza stampa di presentazione del torneo nella Capitale spagnola, a maggio, rispose alle 16 domande (!) rivolte a lei dai giornalisti britannici utilizzando solo 58 parole, quello era il suo modo di non dare adito ad ulteriori polemiche parlando il meno possibile.

Avrebbe voluto far parlare il campo, la trionfatrice agli Us Open del 2021, ma le sue condizioni fisiche non glielo hanno consentito. Attraverso il suo profilo Instagram l’affascinante tennista annunciò infatti di essersi appena operata ai polsi. E di essere in attesa di un’operazione alla martoriata caviglia.

La confessione di aver giocato per mesi e mesi con il dolore, che nel frattempo si era fatto insopportabile, ha chiuso la bocca degli haters, molti dei quali hanno fatto dietrofront rispetto alle ‘accuse’ di cui sopra. La tennista di origini rumene si è successivamente concentrata sul recupero dai tre interventi chirurguci. Approfittando del tempo libero dalla fisioterapia per accrescere ancor di più la sua popolarità.

La più amata dagli inglesi: Emma Raducanu vince sempre e comunque

Ospite all’All England Club nell’ambito di eventi promozionali – col suo ruolo di testimonial che ormai abbraccia innumerevoli campi, partendo dall’essere il volto femminile della British Airways – Emma è stata letteralmente inondata di affetto da parte dei tifosi inglesi. Anche se ovviamente non potrà calcare i campi nemmeno per due scambi in modalità ‘esibizione’, la tennista resta il punto di riferimento per gli appassionati d’Oltremanica.

Se tutto va come deve andare, l’anno prossimo la 21enne sarà l’attrazione principale dei Championships per lo meno per il pubblico locale. Il suo sorriso contagioso, la sua serenità, il suo mettersi sempre a disposizione dei fans per uno scatto o per un autografo la rendono anche campionessa di simpatia. In attesa di tornare ad ammirarla sui campi ai livelli di quel magico Us Open di due anni fa. Quando stupì il mondo intero.