Zidane subito in panchina: c’è l’offerta della Juventus

Zinedine Zidane potrebbe diventare il nuovo allenatore della Juventus: l’indiscrezione scatena la tifoseria bianconera

La Juventus ha vissuto una delle stagioni più difficili della sua storia, caratterizzata anche dalle note vicissitudini extra campo che hanno portato a una penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze. Proprio a causa di questa penalità i bianconeri sono precipitati dal terzo al settimo posto e non potranno quindi disputare la Champions League.

Nonostante due anni molto deludenti, la dirigenza juventina ha deciso di confermare Massimiliano Allegri, che a sua volta ha fatto ampiamente capire di voler restare a Torino rifiutando le ricchissime proposte arabe (si è parlato di un triennale a 30 milioni di euro a stagione).

Tuttavia, nonostante sia Madama che il tecnico toscano (che ha ancora due anni di contratto a 7 milioni di euro annui, ndr) abbiano manifestato l’intenzione di proseguire insieme, le voci provenienti da Torino rivelano che all’interno del mondo Juve sono in molti ad avere dubbi su Allegri. Non a caso negli ultimi giorni è tornato a circolare un nome che fa ovviamente infiammare la tifoseria bianconera.

Stiamo parlando di Zinedine Zidane, che non sarà il prossimo allenatore del Paris Saint-Germain: il presidente Nasser Al-Khelaifi ha infatti scelto Luis Enrique come successore di Christophe Galtier. Nonostante ciò, Zizou continua ad essere quotato in ottica bianconera.

La voce clamorosa su Zidane: allenerà la Juventus

Tra le squadre che vorrebbero Zidane come allenatore ci sarebbe anche la Juventus, dove il tecnico francese è esploso come calciatore. L’obiettivo della nuova dirigenza bianconera e anche del nuovo arrivato, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è quello di riportare velocemente la Signora a lottare per determinati traguardi, compresa la Champions League.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal sito El Nacional, non c’è solo la Juve su Zidane. L’ex allenatore del Real Madrid ha ricevuto una chiamata da un’altra squadra ‘top’, in questo caso dalla Premier League. Il Newcastle United è molto soddisfatto dell’incredibile lavoro svolto da Eddie Howe, ma in caso di accordo con Zidane i Magpies opererebbero volentieri questo cambio in panchina.

Zidane potrebbe essere tentato dall’avventura in Premier, anche perché Mohammed Bin Salmán – proprietario del Newcastle – potrebbe garantirgli uno stipendio stratosferico. Nel frattempo anche il Real Madrid osserva attentamente la situazione di Zidane. La stagione 2023-2024 sarà l’ultima di Carlo Ancelotti alla guida dei Blancos (diventarà CT del Brasile, ndr), pertanto Florentino Perez vorrebbe riportare Zizou sulla panchina madrilena.