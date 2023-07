Finale Euro U21, Inghilterra-Spagna: gli iberici supereranno l’Italia col sesto titolo?

By

Tutto pronto per la finale dell’Europeo U21, che si sta svolgendo tra Romania e Georgia. Saranno Inghilterra e Spagna a disputare l’epilogo conclusivo al termine di un cammino assolutamente invidiabile. Nel turno precedente, gli inglesi hanno travolto l’Israele con un secco 3-0 mentre gli iberici hanno superato l’Ucraina con un funambolico 5-1.

È impressionante il trend della Nazionale dei Tre Leoni, sconfitta solamente in tre partite da marzo 2021, ovvero in ventuno match disputati.

Nell’attuale competizione ha fatto bottino pieno di vittorie, realizzando un totale di ben 10 reti senza subirne. Prima della semifinale vinta contro gli israeliani, la Nazionale guidata dal ct Lee Carsley ha vinto il girone C con tre vittorie su tre e 9 gol fatti.

Dall’altra parte troviamo gli spagnoli, che hanno chiuso in testa il gruppo B con gli stessi punti (7) dell’Ucraina: decisiva per i ragazzi allenati da Santiago Denia la migliore differenza reti. Prima della semifinale, la Spagna ha avuto la meglio sulla Svizzera grazie ad una rete di Miranda ai tempi supplementari.

A contendersi il titolo di campioni d’Europa di categoria troviamo due nazionali che hanno già trionfato diverse volte. In particolare, la Spagna è detentrice del record di 5 successi, al pari dell’Italia: supererà gli Azzurrini in questa speciale classifica? Su Planetwin365, la vittoria degli spagnoli ha una quota di 2,72, su William Hill di 2,50 mentre per Unibet di 2,70. La Roja, ricordiamo, ha vinto ben tre delle ultime sei edizioni dell’Europeo di categoria (l’ultima nel 2019).

Trattandosi di due compagini che hanno mostrato di potersi imporre in maniera molto significativa sugli avversari, realizzando all’occorrenza diverse reti, non possiamo che immaginare una gara divertente: su Planetwin365, segnaliamo l’Over 3,5 a 3,40, stessa quota di William Hill, mentre su Betclic è a 3,32. Un’altra proposta che potrebbe rivelarsi interessante è il “GG Special”, ovvero l’eventualità che venga segnato almeno un gol per parte già nei primi 45 minuti di gioco: su Planetwin365 parliamo di 4,64 volte la posta; su Betclic di 4,20 e su William Hill di 4,33.

Sempre ipotizzando un match ricco di gol, si potrebbe anche scegliere un risultato esatto particolarmente sfidante, ovvero il 3-2 in favore della Spagna: su Planetwin365 la proposta è di 34,02, su Unibet è di 26,00 con William Hill che la offre a 29,00.