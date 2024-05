Rischio altissimo: i tifosi di Sinner non si danno pace

I tifosi italiani sono in ansia per Jannik Sinner: dopo quanto accaduto a Madrid, il rischio è elevato e lo confermano le recenti dichiarazioni a riguardo.

Prima ancora di scendere in campo in occasione dei quarti di finale del torneo di Madrid, Jannik Sinner ha riflettuto con il suo team e ha deciso di non sfidare Auger-Aliassime, ritirandosi così dalla kermesse. Una decisione presa alla luce dei problemi all’anca, che sono tornati a infastidire il campione altoatesino, che però ha dovuto dare forfait anche per gli Internazionali di Roma.

Il torneo andrà di scena dal 6 al 19 maggio, quindi l’attuale campione degli Australian Open ha preferito ragionare sui tempi e cercare di essere in forma per i prossimi appuntamenti. Tuttavia, aumenta l’ansia circa le sue condizioni. Ne ha parlato a ‘SKY Sport’ l’attuale commentatrice ed ex tennista, Barbara Rossi, la quale ha cercato anche di spiegare i possibili limiti contro i quali dovrà combattere Sinner per la natura dell’infortunio che patisce.

“Il problema all’anca destra lo limita moltissimo”, ha dichiarato. Il motivo principale si verifica quando “arrivi in scivolata e carichi il peso su quella gamba. Lì senti la fitta e ciò ti condiziona”. Quindi il dinamismo del gioco ne risente molto e in Spagna al Master 1000 in effetti questo punto si è reso evidente. L’ex atleta invita a non sottovalutare il problema fisico, soprattutto sulla superficie della terra battuta. Una situazione che ha dunque portato Sinner ad alzare ancora bandiera bianca.

Tennis, allarme Sinner: salta Roma e occhio all’anca

Gli stessi cambi di direzione durante le battute sollecitano le anche oltre che ginocchia e caviglie, quindi Jannik Sinner deve lavorare con attenzione al recupero ed evitare sforzi per poter essere al meglio delle sue possibilità prossimamente. “Nei colpi di rovescio il movimento rotatorio mette pressione sull’anca e i muscoli, oltre a quanto accade quando i giocatori si piegano e si estendono per raggiungere palline troppo basse o troppo alte”, ha concluso Barbara Rossi.

L’emittente satellitare ha poi ricordato che al momento Jannik Sinner è a Montecarlo, dove sta recuperando. Le sue giornate si dividono in fisioterapia e riposo per ridurre più nettamente possibile l’infiammazione. Ad annunciare il suo forfait per Roma ci ha pensato con un post social lo stesso altoatesino: “Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros”.