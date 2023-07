Juve di nuovo a rischio: la mazzata ha una data

La Juventus non è ancora fuori pericolo con la giustizia sportiva: nuova stangata per i bianconeri in arrivo, c’è la data

Conclusasi una annata davvero da incubo per la Juventus, la seconda di fila senza nemmeno un trofeo in bacheca dopo la striscia vincente decennale in precedenza, in casa bianconera si prova a guardare al futuro e lo si va dando un taglio netto al passato, provando a ripartire con presupposti diversi sul campo. Ma con la consapevolezza di avere una missione difficile davanti a sé.

La nuova Juventus, a livello dirigenziale, avrà il volto di Cristiano Giuntoli. Arrivato dal Napoli, il direttore sportivo si unirà ai vari Manna, Tognozzi, Chiellini, Cherubini, per cercare di costruire una nuova Vecchia Signora vincente. Da tempo, i bianconeri lo avevano puntato. Gli anni in Serie A hanno mostrato come si tratti di un dirigente capace di operare con risorse limitate e di scoprire talenti anche poco pubblicizzati, riuscendo a mettere le mani su di loro. Tutti elementi che lo hanno reso uno degli artefici del miracolo Napoli, tornato sul tetto d’Italia dopo 35 anni, e che potrebbero fare al caso della Juventus in questa fase storica, visto che ci sarà da tagliare i costi e non si potranno compiere spese folli.

Nelle prossime settimane, capiremo come potrà svilupparsi il mercato della Juventus, che necessiterà sicuramente di almeno un paio di cessioni eccellenti per poter decollare. Ma alla Continassa devono preoccuparsi non soltanto delle uscite, anzi.

Juventus fuori dalle coppe europee, i bianconeri tremano: ecco quando

Con la giustizia sportiva italiana, il conto è stato saldato, ma non così con quella europea. Per le violazioni finanziarie sul FPF, la Uefa deve ancora pronunciarsi. E potrebbe applicare al caso la sanzione più temuta, quella dell’esclusione dalle coppe europee.

Con una Juventus ‘retrocessa’ in Conference League per la stagione che sta iniziando, in realtà, più di qualcuno crede che per i bianconeri sarebbe quasi meglio non giocare in Europa per un anno. Ma la sanzione, in realtà, potrebbe essere applicata non alla stagione 2023/2024, bensì alla prossima. La decisione del board Uefa dovrebbe arrivare per il 14 luglio, ma, se avvenisse dopo quella data, non ci sarebbero i tempi tecnici per il ricorso presso il TAS di Losanna e dunque una eventuale esclusione dall’Europa verrebbe posticipata di un anno. Sarebbe una vera beffa per la Juventus.