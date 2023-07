Juve, finalmente se ne va: ha scelto l’estero

By

Dopo l’arrivo dal Napoli di Cristiano Giuntoli, un giocatore della Juventus ha compiuto una scelta davvero importante per il suo futuro.

Dopo l’arrivo di Cristiano Giuntoli, liberatosi dal Napoli di De Laurentiis lo scorso 30 giugno, l’attenzione della Juve è tutta rivolta verso la campagna acquisti per la prossima stagione. Il dirigente del terzo Scudetto del team partenopeo è in questi giorni a Torino per ambientarsi il prima possibile nel club con cui ha firmato un contratto di cinque anni.

Tuttavia, con Giovanni Manna come direttore sportivo, la Juventus non è stata ferma a guardare in queste prime settimane di mercato estivo. La ‘Vecchia Signora, di fatto, ha salutato vari giocatori del calibro di Angel Di Maria, Leandro Paredes e Cuadrado. Mentre dal punto di vista delle entrate bisogna registrare l’ingaggio di Timothy Weah.

Oltre all’arrivo dello statunitense, la Juventus ha confermato sia Arek Milik, acquistato a titolo definitivo dal Marsiglia, che Adrien Rabiot, il quale ha prolungato di un ulteriore anno il proprio contratto con il club bianconero. Tuttavia, il mercato della ‘Vecchia Signora’ non può di certo terminare qui. Anche perché bisogna registrare delle importanti novità per quanto riguarda le uscite.

Mercato Juve, Weston McKennie sta trattando con il Borussia Dortmund: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come scritto riportato dalla redazione di ‘ESPN’, infatti, Weston McKennie sta trattando con il Borussia Dortmund. L’americano, dopo il prestito al Leeds (dove ha giocato 20 partite) nella seconda parte della stagione appena terminata, è di fatto tra i giocatori in uscita della Juventus. Il club piemontese spera di poter incassare una cifra sostanziosa dalla cessione dell’ex Schalke 04.

La Juventus, di fatto, ha bisogno di cedere prima di cercare di regalare qualche altro rinforzo a Massimiliano Allegri. Tra i possibili partenti in casa juventina bisogna inserire almeno due big come Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. L’attaccante esterno italiano, vista anche la poca sintonia con le scelte tecniche del proprio allenatore, potrebbe essere ceduto per circa 60 milioni di euro, cifra a cui possono arrivare solo squadre del campionato più bello del mondo: ovvero la Premier League.

Mentre Dusan Vlahovic, dopo una stagione sotto l’ombra della Mole davvero molto deludente, potrebbe diventare uno degli obiettivi del Bayern Monaco. Il club tedesco, infatti, è alla ricerca di nuovo centravanti e l’ex Fiorentina è sicuramente un profilo da monitorare, visto che potrebbe essere ceduto dalla Juve per circa 80 milioni di euro.

Al netto di quanto accadrà in attacco il nome di McKennie resta caldo in ottica uscita: mirino del Borussia Dortmund ma bisognerà trovare la quadra.