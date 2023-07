Piscina bollente: Valentina Vignali esagerata in costume

Subito scalda l’estate la splendida influencer romagnola Valentina Vignali: in costume, la cestista è praticamente pazzesca

Simpaticissima e sempre attiva sui social ma soprattutto meravigliosa. Valentina Vignali, stupenda romagnola classe ’91 è modella, influencer ed ex cestista dal fisico letteralmente da capogiro. 183 centimetri d’altezza e curve incontenibili oltre ad un viso meraviglioso. La bellissima influencer ha tante armi con sé per farsi amare dai fan.

Vanto tutto italiano, la meravigliosa Valentina è seguita anche da ammiratori all’estero ed infatti ha numeri social dalla sua davvero pazzeschi. Si parla infatti di 2,6 milioni di follower per il suo profilo Instagram, tutti sempre in attesa di una nuova foto da vedere. Cosa quanto mai scontata, visto che di scatti davvero bollenti, Valentina negli anni ne ha fatti vedere eccome, portando con se in ogni avventura il suo ‘esercito’ di followers.

Vignali da capogiro: esagerata in costume

All’anagrafe l’ex cestista è Violavalentina, ma i suoi fan le hanno da molto tempo assegnato anche un bel nomignolo che a lei non dispiace. Anzi, spesso lo riporta anche nelle proprie didascalie. Chi la ama è abituato a chiamarla Vignalona, per le sue forme generose ed anche per la sua altezza che le ha consentito negli anni da sportiva di giocare da ala. La riminese, ha chiuso la sua carriera con la maglia della Virtus Pavona e con un grandissimo dispiacere.

Il basket infatti, è il suo vero grande amore e la bellissima classe ’91 ha spiegato già tante volte che quella non è stata una scelta da prendere a cuor leggero. Infatti, nelle stories non è difficile ammirare la meravigliosa italiana in un palazzetto, in un’arena NBA o anche in campo per qualche gara di beneficenza o fuori casa sua. Tira anche dalla distanza nei suoi video dimostrativi, la meravigliosa mora che esordiva nel 2007 col Basket Cervia ed a giudicare dai video è davvero brava.

Dedicati al basket anche alcuni tatuaggi della splendida romagnola. Li mostra quasi tutti nel suo ultimo scatto da giramento di testa assicurato. In Sardegna, la bellissima Vignali posa accanto ad una bella piscina, ma è lei a rubare la scena.

Gambe stratosferiche per la bellissima sportiva che sfoggia anche il suo meraviglioso sorriso tenendo sul viso gli occhiali scuri da sole. Il costumino che indossa però, è quello che dà la vera gioia ai fan della splendida modella. Infatti, la parte superiore i non è molto larga e lascia un’ampia veduta dello straripante décolleté della bellissima Valentina. I fan non credono ai propri occhi e intanto lasciano like e grandi apprezzamenti.