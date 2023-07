Serie B, ecco le iscrizioni: c’è il Lecco, Reggina esclusa. Riecco il Brescia

Il Consiglio Federale ha diramato oggi la lista delle ammissioni ai campionati di Serie B e Serie C. Le novità tra ammissioni in Serie B sono tre e sono clamorose. Nel campionato cadetto, considerato il parere della Commissione Infrastrutture e della CoViSoc, il Consiglio Federale ha deciso di ammettere il Lecco ed escludere la Reggina. Per effetto dell’esclusione dei calabresi a rientrare in Serie B è il Brescia, retrocesso dopo il playout.

SERIE B, LECCO E REGGINA DESTINI DIVERSI

LECCO AMMESSO

Il Lecco, neo promossa dalla Serie C, e la Reggina arrivata ai playoff di B nonostante il -5 comminato durante il campionato, hanno avuto destini diversi. I lombardi hanno vinto il playoff contro il Foggia. Tuttavia, per i tempi ristretti e l’incertezza sulla effettiva partecipazione alla B, non avevano risolto il problema con l’impianto. Il Rigamonti, impianto della città lombarda, non è pronto. Così la società lecchese del presidente Di Nunno, ha chiesto il permesso di inserire l’Euganeo di Padova come impianto di riserva. L’ok del prefetto della città veneta è arrivato in ritardo, tuttavia la documentazione dei blucelesti non è stata ritenuta insufficiente per non essere ammessa e sarà dunque tranquillamente iscritta alla Serie B.

REGGINA ESCLUSA

Discorso diverso per la Reggina, il cui problema nella documentazione, riguardava 757 mila euro da versare all’erario. Debito che la FIGC riteneva dovesse essere ripagato in precedenza, mentre il Tribunale fallimentare di Reggio Calabria ne aveva fissato la scadenza il 12 luglio. I calabresi, per ora, sono esclusi. La società amaranto avrà ora 48 ore per ricorrere ed evitare la ripartenza dalla Serie D.

Al posto della Reggina, il Consiglio Federale ha riammesso l’ultima retrocessa dalla Serie B: il Brescia. Le Rondinelle avevano perso il playout contro il Cosenza e successivamente avevano già provato a presentare l’iscrizione alla B. Tentativo fallito, respinto, ma ora il ripescaggio ai danni della Reggina.

SERIE B, FORMAT CONFERMATO

Il Consiglio Federale non ha modificato il format del campionato a 20 squadre, chiudendo all’ipotesi di una cadetteria a 21. Tuttavia, il ricorso della Reggina e i conseguenti eventuali ricorsi altrui minano queste certezze. La situazione, come al solito, è complicato e potrebbe finire a colpi di carte bollate.

SIENA ESCLUSO DALLA SERIE C

Intanto, dalle decisioni del Consiglio Federale emerge anche lo stop al Siena. La società toscana attraversava notoriamente un periodo difficile ma aveva comunque presentato l’iscrizione. Documentazione però insufficiente per accedere alla Serie C, e Siena che rischia di sparire dalla geografia del calcio professionistico italiano per la terza in soli nove anni.