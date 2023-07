Leclerc, stoccata alla Ferrari: mal di pancia in Scuderia

Nonostante il secondo posto nel GP di Austria domenica scorsa, Charles Leclerc è ancora lontano dalla Red Bull e si lamenta

Si chiama prova del nove e non funziona solo in matematica ma anche nello sport. Questa volta tocca alla Ferrari, uscita con sensazioni positive dal weekend del Gran Premio d’Austria. Il terzo posto di Carlos Sainz nella Sprint, il secondo di Charles Leclerc nel Gran Premio e un rendimento complessivo soddisfacente.

Ma storicamente la pista di Silverstone, con la sua sequenza di curve veloci in serie che la rende una delle più belle nel Mondiale di Formula 1, è sempre stata esigente con le Rosse. Ancora di più quest’anno, perché spesso la SF23 ha dimostrato di andare in difficoltà nella gestione delle gomme e quindi se dovesse superare l’esame inglese sarebbe un grosso risultato.

A Montreal e al Red Bull Ring complessivamente la Ferrari è sembrata in crescita anche grazie agli aggiornamenti portati in massa. Nessuno si illude di poter insidiare la Red Bull di Verstappen in gara, anche se nelle Qualifiche la musica potrebbe essere diversa. Però sartà un altro esame importante anche in vista dei prossimi cambiamenti ai box delle Rosse.

Quasi sicuramente infatti questa sarà l’ultima gara di Laurent Mekies come direttore sportivo al muretto prima di passare all’Alpha Tauri (al suo posto Diego Ioverno). E tornano anche le voci di un addio prematuro a Sainz alla fine di questa stagione: lui passerebbe alla nuova Audi Sauber e al suio posto potrebbe arrivare Alexander Albon come spiega il Corriere dello Sport.

Leclerc, stoccata alla Ferrari: il suo messaggio non è passato inosservato

Ipotesi future, mentre Charles Leclerc preferisce essere concentrato solo sul presente. A molti sembra chiaro che ancora una volta, come era successo con Vettel al suo fianco, a Maranello hanno deciso di investire su di lui e portarlo a lottare di nuovo per il Mondiale.

Adesso però i tempi non sono ancora maturi. Lo sa per primo il monegasco che a Silverstone è arrivato carico. Questo però non significa nascondere tutto ciò che non ha funzionato finora in stagione nonostante le sensazioni positive lasciate dalla gara di domenica.

“Red Bull è ancora parecchio distante – ha detto alla vigilia – e su questa pista credo che potremmo soffrire di più. In termini di feeling e ritmo in gara, però, abbiamo fatto un passo avanti”. Inoltre ci saranno da provare le nuove gomme portate da Pirelli che secondo Fred Vasseur potrebbero finalmente andare incontro alle esigenze della Ferrari limitando il degrado.

La stoccata di Charles alla Scuderia però deve essere letta come un atto d’amore. Lui non ha nessuna intenzione di andarsene, lo ha ribadito in una lunga intervista a La Stampa, e pensa già a chiudere bene la stagione. Ferrari seconda tra i Costruttori, lui terzo in classifica: ci metterebbe la firma già oggi.