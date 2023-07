Selfie in sauna e lato A in primo piano: Kayla Simmons fa sudare Instagram

La 27enne americana Kayla Simmons ha condiviso uno scatto bollente direttamente dalla privacy del suo momento relax: fans impazziti

Ad una come lei, tutto è concesso con lo straripante amore dei fan a fare da contorno. Nelle sue bio di Instagram, è presente giustamente la parola ‘atleta’ anche se ormai lo sport del suo cuore, la pallavolo, non occupa più in via esclusiva i suoi pensieri quotidiani. Kayla Simmons, autentica stella dei social media, è ormai talmente popolare ed apprezzata da potersi permettere continui upgrade nella condivisione di post piccanti sul suo profilo. La pallavolista americana fa continuamente il pieno di like, e di commenti ai limiti del riferibili, da parte del sognante pubblico maschile.

Che si faccia fotografare al mare, in piscina, mentre gioca con un pallone, in bikini o in abito da sera, Kalya è sempre straripante. Le sue forme generose sono ormai un autentico cult su Instagram, dove spopola con oltre 1 milione di followers.

Proprio il suo fisico da maggiorata, suggerisce qualcuno, è stato un limite oggettivo nella prosecuzione della sua carriera da giocatrice di volley, iniziata mentre frequentava la Marshall University di Miami. Teatro delle prime attenzioni che i talent scout dell’esplosiva bellezza Made in America le hanno riservato, Kalya ha scalato rapidamente posizioni prima nel gradimento dei fruitori di contenuti social, sia nella considerazione di chi ha iniziato a dedicarle copertine, foto, servizi e interviste.

Kalya Simmons è ‘illegale’: Instagram impazzisce

Oltre ad un fisico assolutamente invidiabile – qualunque siano le preferenze maschili in termini di donne magrissime o curvy – ciò che da sempre fa impazzire i suoi ammiratori è il suo lato A che riporta alla memoria figure come Pamela Anderson, tanto per citare una superstar ben conosciuta anche al pubblico italiano. L’ultimo selfie, l’ultima trovata dell’esplosiva Kalya, arriva direttamente da una sauna che l’americana ha deciso di concedersi. Con tanto di cappellino sportivo in testa, tanto per dare quel tocco di leggerezza al tutto. Il risultato è sotto gli occhi dell’estasiato popolo social.

Canotta bianca assolutamente non in grado di contenere il suo seno esplosivo, la statunitense ci porta dentro la bollente doccia assieme a lei. Sudata, ma ugualmente sensuale, Kalya alza costantemente il tiro nella condivisione pubblica di post davvero non adatti ai deboli di cuore.

Nella silenziosa battaglia della prorompenza che combatte quotidianamente ‘contro’ Rachel Stuhlmann, la stupenda influencer numero uno del tennis, che però le rende qualcosa come quasi 700mila followers, Kalya non ha paura del confronto. La sua esplosività ha ormai travalicato i limiti dei social media: qualunque traguardo, qualsivoglia obiettivo, sembra essere alla sua portata.