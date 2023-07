Federica Pellegrini, il peggio è passato: sollievo dopo la grande paura

Piccolo incidente domestico per Federica Pellegrini. Poteva andare peggio all’ex campionessa di nuoto, ma per fortuna niente di grave

Federica Pellegrini è alle prese con una fase interlocutoria della sua vita. Almeno per ciò che riguarda la sfera più strettamente professionale. L’ex fuoriclasse di Mirano ha ormai accettato il ritiro dall’attività agonistica, anche se ha confidato come l’attrazione nei confronti della piscina rimanga una costante delle sue giornate.

Per la campionessa olimpica di Pechino 2008 lo sport e il nuoto restano la stella polare della sua esistenza, la molla che le permette di affrontare tutto il resto con slancio ed entusiasmo. E lo sport non ha mai voltato le spalle a Federica Pellegrini, anzi. Quando c’è necessità di trovare un testimonial di prestigio a qualche grande evento sportivo l’ex nuotatrice è sempre in prima fila.

Qualche giorno fa i suoi tantissimi tifosi e fan che la seguono sempre con particolare affetto hanno avuto paura per le sue condizioni di salute. Federica ha infatti annunciato tramite un posto pubblicato sul suo profilo Instagram di essere rimasta vittima di un incidente domestico. Una caduta dalla scala del suo guardaroba che avrebbe potuto avere conseguenze piuttosto serie.

Per fortuna si sarebbe trattato a quanto pare di un enorme spavento con qualche lieve ammaccatura e nient’altro. Infatti un paio di giorni dopo l’accaduto l’ex campionessa di nuoto ha pubblicato un altro messaggio sui social dai toni più che rassicuranti in cui la Pellegrini ha invitato i fan a non preoccuparsi per lei.

Federica Pellegrini, il peggio è alle spalle: “Ora vado in vacanza”

“La piccola emorragia oculare si è riassorbita. Continuo ad essere un po’ robotica ma va tutto molto meglio. Ora si va in vacanza” . Questa frase accompagnata da uno scatto che la vede in macchina pronta per partire ha rassicurato tutti i suoi amici e followers che hanno tirato un profondo sospiro di sollievo.

Con uno sguardo forse ancora un po’ sofferente, ma già in buone condizioni fisiche Federica Pellegrini è dunque partita per le vacanze estive insieme al marito Matteo Giunta. Un periodo di meritato relax prima di rituffarsi nei prossimi impegni in programma a partire dal mese di settembre. Dalla presentazione della sua autobiografia, ‘Oro‘, che sta avendo un enorme successo di pubblico fino alla presenza come testimonial in occasione di qualche evento particolare. La Divina non si ferma mai.