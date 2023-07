Federica Pellegrini, incidente per la Divina: come sta oggi

Federica Pellegrini ha avuto un incidente che potenzialmente avrebbe potuto presentare un conto davvero salato. Ecco come sta adesso

L’ex nuotatrice professionista Federica Pellegrini si è trovata vittima di un incidente. Tutti i giornali ne stanno parlando, essendo una notizia effettivamente in voga nonché riguardante una figura altrettanto in voga. Ma come sta oggi la celebre sportiva? Prima di fornire la risposta a questa domanda, è bene ricostruire quanto di clamoroso le è accaduto.

L’incidente in questione innanzitutto non si è verificato come si potrebbe pensare. Nessuna problematica in strada per la ‘Divina’, che infatti ha avuto un incidente di natura domestica, come spesso può capitare. Dopo qualche giorno di assenza, la sportiva è riapparsa sui social, mettendosi alle spalle un periodo di assenteismo giustificato con una comunicazione mostrata a tutti i suoi seguaci su Instagram. Ha deciso infatti di rassicurare coloro che si erano preoccupati per lei.

In che modo? Spiegando ovviamente il motivo per cui si era data alla macchia per così tanti giorni. Sono stati in tanti a pensare ad una semplice pausa mediatica, ma non avevano fatto i conti con le insidie che casa propria può nascondere. A quanto pare, stando a ciò che ha potuto spiegare, è caduta dalle scale del suo guardaroba. Una caduta può avere un duplice risvolto, a seconda del modo in cui avviene.

O può procurare una semplice storta o del dolore momentaneo, oppure può avere conseguenze notoriamente più gravi. In entrambi i casi sono situazioni che non fanno piacere, soprattutto per il disagio del momento. E lei ne sarà stata sicuramente vittima. Ma come sta dopo la caduta? Si è ripresa oppure no? Ecco la risposta.

Come sta Federica Pellegrini dopo l’incidente domestico?

Dopo il post pubblicato su Instagram, sono in tanti i seguaci di Federica Pellegrini ad averle rivolto domande su domande. Principalmente, come è logico intuire, erano tutte indirizzate a lei e al suo stato di salute attuale. Ebbene, la diretta interessata ci ha tenuto particolarmente a rassicurare coloro che si sono preoccupati in maniera ulteriore.

Oltre alla spiegazione circa la dinamica dell’incidente, infatti, la nuotatrice ha detto che è finalmente tutto ok, e che poteva andare decisamente peggio. Solo un piccolo spavento, dato che mai si sarebbe aspettata di poter cadere dalle scalette che portano al suo guardaroba. Ma c’è sempre una prima volta per tutto, purtroppo.