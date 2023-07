Andrea Delogu bollente, il dettaglio sul letto manda in visibilio tutti

La conduttrice ha lasciato senza parole i fan: lo scatto social è semplicemente esagerato, intimo bollente

Il mondo dello spettacolo è fatto di cicli, con personaggi che dopo brevi periodi di grande successo finisco ben presto nel dimenticatoio. Non è questo il caso della bellissima Andrea Delogu che ormai da tanto tempo è sulla cresta dell’onda e tra le donne più amate e seguite in Italia.

Che si tratti di social network o in tv, la rossa emiliana si è sempre contraddistinta non solo per un fisico da urlo ma anche per simpatia e autoironia che – altrove – è sempre più raro trovare. Sui social è molto presente, in particolar modo su Instagram dove a cadenza quasi quotidiana delizia i fan con scatti e vignette assai simpatiche. Foto di lavoro, eventi o semplicemente di vita quotidiana fanno da padrone sul suo profilo ufficiale. Oltre 645mila fan su Instagram, un seguito che col passare dei mesi continua a consolidarsi e a crescere.

Andrea Delogu nasce il 23 maggio 1982 a Cesena, in Emilia Romagna, iniziando la sua carriera in diverse stazioni radiofoniche come speaker. Un talento naturale, il suo, davanti al microfono. Dalla Musica, una sua passione, all’attualità: nei suoi programmi ha sempre spaziato da un tema all’altro senza soluzione di continuità. Un personaggio che, a 360 gradi, continua a far parlare di sé. Anche in televisione le sue apparizioni sono davvero frequenti. Ha condotto ‘TRL’, storico programma su MTV Italia, oltre a ‘Parliamone sabato’ in onda su Rai 3.

L’anno scorso, insieme all’ex ballerino di Amici Stefano De Martino, è stata protagonista sul palco del ‘Tim Summer Hits’ che ha raccolto i più importanti personaggi del mondo della musica italiana. Evento che, visto l’enorme successo, si è ripetuto qualche settimana fa: sempre la Delogu, stavolta insieme al cantante Nek, in conduzione.

Andrea Delogu ‘censurata’: intimo esplosivo

La bella emiliana è anche una scrittrice che ha lasciato dietro di sé una scia di successi. I suoi libri più amati e venduti sono certamente ‘Blackout’ e ‘Sottosopra’, sempre tra i più richiesti. Lo scorso febbraio è stata, poi, personalmente scelta da Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, per condurre il ‘Prima Festival’.

Ma è su internet ed è in particolar modo sui social che la bella Andrea sta dando il meglio di sé. L’estate è arrivata e la Delogu sta contribuendo con i suoi scatti incredibili ad alzare pesantemente le temperature. La sua ultima istantanea pubblicata, in una collezione variegata, la vede come potete ammirare in foto in biancheria intima su un letto del Grand Hotel Rimini.

L’ultima tappa per la Delogu ha lasciato il segno ma lei è davvero più bella e sexy che mai. Forme prorompenti, al punto che la conduttrice e scrittrice ha censurato il suo esplosivo lato A con un cuoricino viola. Ed i fan, in poche ore, l’hanno sommersa di likes e commenti: la Delogu li ha lasciati letteralmente a bocca aperta.