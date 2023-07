Milano dice addio a uno degli atleti più amati, dolore per i fan

La notizia è arrivata come una mazzata per tutti i tifoso che lo volevano vedere ancora in campo: una decisone definitiva e immediata

Ci sono campioni che non trovano mai il modo e il tempo per dire basta, come eterni Dorian Gray dello sport. Altri invece quel coraggio lo trovano e ora Milano sa di aver perso uno dei suoi campioni più grandi anche se in qualche modo lo ritroverà.

Gigi Datome in fondo ha scelto il modo più bello per dire addio. I suo 16 punti segnati contro la Virtus Bologna in gara-7 delle finali scudetto, certamente non la più bella delle partite,hanno fatto arrivare l’Olimpia alla terza stella. Non a caso è stato eletto Mvp delle finali, ma adesso è arrivato il momento di smettere con il basket.

Il suo addio al club è ufficiale, presto lo sarà anche quello alla Nazionale azzurra nella quale non è solo il capitano ma un vero simbolo, per quello che fa in campo e fuori. Un’ultima danza ai Mondiali in Oriente che cominceranno tra un mese e mezzom, prima di staccare definitivamente.

Come ha spiegato lui e come ha confermato l’Olimpia Milano, non è un addio. Da settembre, comunque vada la rassegna iridata che vale anche quale porta di accesso alle Olimpiadi di Parigi, Gigi tornerà a Milano. Pronto un ruolo dirigenziale che sarà illustrato più avanti. Troppo importante la sua esperienza per farselo scappare e in fondo sta bene così pure a lui.

Milano intanto sta per mettere a segno il primo colpo sul mercato italiano ingaggiando un play. Il nome, secondo molti rumors, è quello di Diego Flaccadori (ora a Trento) che vestirà la maglia dell’EA7 Emporio Armani tornano così anche a giocare l’Eurolega dopo due anni di stop.

Milano dice addio a uno degli atleti più amati, Datome parte in missione con l’Italia

Prima di staccare, Gigi Datome si è dato un obiettivo: riuscire a conquistare una medaglia con l’Italia, cosa mai successa da quando gioca in azzurro. In effetti ai Mondiali per noi è sempre stato disco rosso: due argenti olimpici tra Mosca 1980 e Atene 2004, ma ‘solo’ due quarti posti nella rassegna iridata, molto datati (nel 1970 e nel 1978).

Gli azzurri agli ordini di Gianmarco Pozzecco si ritroveranno dal 24 luglio al 2 agosto a Folgaria per un proimo ciclo di dieci giorni in ritiro. Po si sposteranno a Trento per l’ottava edizione della Trentino Basket Cup. Semifinale venerdì 4 agosto contro la Turchia mentre l’altra semifinale si giocherà tra Capo Verde e Cina allenata da Sasha Djordjevic. Sabato 5 agosto le finali.

Poi tutti ad Atene per l’Aegean Acropolis Tournament, dove l’Italia affronterà la Serbia di Nikola Jokic il 9 agosto e la Grecia di Giannis Antetokounmpo il 10 agosto. Ultima amichevole in Italia il 13 agosto al Pala De Andrè di Ravenna contro il Portorico, altra formazione qualificata al Mondiale. Il 17 agosto la partenza per Shenzhen, in Cina, dove l’Italia sfiderà il Brasile (20 agosto) e la Nuova Zelanda (21 agosto).

L’esordio alla FIBA World Cup è previsto per il 25 agosto alla Philippine Arena contro l’Angola. A seguire, 27 agosto all’Araneta Coliseum contro la Repubblica Dominicana e chiusura del girone ancora all’Araneta Coliseum contro i padroni di casa delle Filippine il 29 agosto.