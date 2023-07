Addio Theo Hernandez, tifosi gelati: c’è la data

Theo Hernandez starebbe valutando un’altra soluzione per il prosieguo della carriera e ora i tifosi rossoneri sono spaventati

Con Pioli è arrivato a raggiungere dei livelli di prestazione davvero altissimi il francese Theo Hernandez. Paolo Maldini lo ha voluto fortemente dal Real Madrid quando ancora era un ragazzo e ora sembra pronto al grande salto.

Il Milan sta cercando di rimettersi in piedi dopo un pesante cambiamento avvenuto all’inizio di questa torrida estate. I rossoneri, per volere di Jerry Cardinale, hanno deciso di rinunciare a due dirigenti preparati e ben voluti dalla piazza come Maldini e Massara, per affidarsi al famoso software e alla squadra di scouting guidata da Moncada. Il mercato si è aperto con la dolora cessione di Sandro Tonali, pilastro del centrocampo, al Newcastle per 80 milioni.

Troppo golosa l’offerta per il cartellino e per l’ingaggio dell’ex Brescia per dire di no, in un calcio dove ormai tutto è in vendita. Con questi soldi, però, i rossoneri contano di allestire una rosa più profonda per Pioli, poi per capire se più forte bisognerà attendere il verdetto del campo. In queste settimane sono stati messi a punto i colpi Loftus Cheek e Pulisic (ormai sicuro di vestire rossonero), mentre per l’attacco si seguono sempre Morata e Taremi.

Milan, attenzione a Theo Hernandez: nel 2024 può finire al Psg con il fratello Lucas

Una mini rivoluzione che dovrebbe comprendere anche Reijnders, duttile centrocampista dell‘AZ Alkmaar. Il problema è che in uscita potrebbe non essere finita qui la lista dei partenti di primo piano. Si perchè dalle parti di Milanello c’è il rischio di dover rinunciare anche a Theo Hernandez.

Il laterale sinistro, arrivato nell’estate 2019 dal Real Madrid per 20 milioni di euro, ha ancora un contratto lungo (scadenza 2026) ma potrebbe essere sacrificato nel prossimo mercato estivo. Nel 2024, infatti, il Psg vorrebbe ricostituire la coppia dei fratelli francesi che tanto bene stanno facendo anche con la Nazionale.

Proprio con i Blues Lucas Hernandez ha riportato la rottura del legamento crociato (nel match contro l’Australia nei Mondiali di Qatar 2022). Da quel giorno non è più tornato in campo con la maglia del Bayern Monaco. A questo punto non potrà più farlo visto che è ufficialmente un nuovo giocatore del Psg di Luis Enrique. I transalpini hanno versato un assegno di 40 milioni di euro ai bavaresi e si sono assicurati il fortissimo difensore.

Chissà se tra un anno servirà qualcosa di più per strappare al Milan Theo, considerato ormai tra i terzini più forti in circolazione.