Atalanta, Højlund verso l’addio? C’è El Bilal Touré

Rasmus Højlund rischia di salutare dopo un solo anno l’Atalanta. L’attaccante danese, arrivato un anno fa dallo Sturm Graz, è appetito da tante squadre in Europa. In particolare, in questi giorni si sarebbe scaldato l’interesse del Manchester United per il centravanti di Copenhagen. Lo vorrebbe con lui, per i suoi Red Devils, Erik Ten Hag. Il danese sembra gradire la corte dello United e, secondo Alfredo Pedullà, potrebbe cedere e salutare l’Italia.

L’ATALANTA E RASMUS HØJLUND

Una anno fa, l’Atalanta lo aveva comprato dallo Sturm Graz per circa 17 milioni di euro. Quest’anno, dopo la stagione da 34 presenze e 10 reti, ma soprattutto l’impressione di essere dominante, ora Højlund secondo l’Atalanta vale almeno 60 milioni. Sarà dunque una super cessione quella del centravanti classe 2003, nel caso in cui dovesse concretizzarsi.

Højlund sembra pronto a lasciare l’Atalanta e fare il grande salto in Premier League. Infatti, durante i 90 minuti in quasi tutte le gare giocate ha impressionato non solo per la capacità di segnare, dimostrata anche in Nazionale, ma anche per l’importanza assunta nel gioco dell’Atalanta. Rasmus ha inciso su tutta la manovra della Dea, sostituendo in tutto e per tutto l’assente Duván Zapata.

L’OFFERTA DEL MANCHESTER UNITED

Non è ancora arrivata una vera e propria offerta per il centravanti danese. Il Manchester United sarebbe intenzionato a recapitare una proposta per Højlund all’Atalanta, ma ancora non è arrivata. In zona giocatore la consapevolezza del gradimento dello United c’è. Prima di affondare il colpo per Rasmus, secondo Pedullà, lo United vuole innanzitutto assicurarsi l’acquisto di André Onana. Chiuso l’arrivo del portiere dell’Inter, voluto da Ten Hag, gli inglesi si concentreranno sul centravanti danese.

L’ATALANTA SI TUTELA

I nerazzurri però, secondo quanto riportato dal Belgio, non starebbero attendendo l’addio del danese per sostituirlo. A Zingonia, l’obiettivo per il dop Højlund c’è già e si chiama El Bilal Touré. L’attaccante classe 2001, maliano, attualmente in forza all’Almeria è reduce da un’ottima stagione giocata in Liga. 21 presenze e 7 reti.

Forte fisicamente, ma anche veloce, Touré potrebbe diventare una soluzione importante per l’attacco di Gasperini che avrebbe l’ennesimo attaccante che sa coniugare velocità e potenza fisica.

Per lui, in Belgio, sono convinti che l’Atalanta abbia già l’accordo col club spagnolo proprietario del cartellino: 25 milioni, bonus compresi, per il maliano. Vedremo se si concretizzerà.