Niente Serie A, Gnonto verso l’Everton

Non tornerà in Serie A, Wilfried Gnonto. Il prodotto del settore giovanile dell’Inter, titolare della nuova Nazionale italiana di Roberto Mancini, non tornerà in Italia. La sua carriera continuerà in Premier League. L’esterno classe 2003 era appetito da diversi club italiani, ma a chiudere l’operazione nelle prossime ore dovrebbe invece essere l’Everton, che lo acquisterà dal Leeds United, ormai retrocesso.

GNONTO ALL’EVERTON

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Gnonto ha trovato il proprio spazio nello Zurigo, poi in Nazionale e infine nel Leeds. Dopo l’esordio con la selezione guidata da Roberto Mancini, Willy è stato acquistato dal Leeds United per 4,5 milioni più bonus. Un anno dopo una stagione non entusiasmante ma con alcuni acuti degni del talento di cui è accreditato dovrebbe presto essere l’Everton a farlo suo.

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello ieri sera nel corso di Speciale Calciomercato, il giocatore nato a Verbania dovrebbe trasferirsi a Liverpool, sponda Everton. In cambio, il Leeds United dovrebbe ottenere circa 22 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore che ha segnato appena 2 gol e servito 4 assist. Una valutazione che per le squadre di Serie A sarebbe stata insostenibile in questo contesto e con queste premesse.

L’INTERE DELLA SERIE A

Willy è uno dei quattro giocatori della storia dell’Italia che milita in Nazionale senza aver mai esordito in Serie A. La sua fortuna la sta trovando al di fuori del suo Paese. Eppure, in questa estate, Gnonto era nella lista di grandi squadre come Juventus e soprattutto Inter. I bianconeri speravano di poter arrivare a Gnonto, in caso di cessioni importanti come quella di Chiesa. Avevano individuato nel giovane giocatore del Leeds un profilo interessante con cui sistemare la rosa che potrebbe dover rinunciare a pezzi importanti. L’Inter, invece, ha pensato al prodotto del suo settore giovanile per completare il reparto d’attacco con un giovane in grado di reggere il confronto del nostro massimo campionato e soprattutto utile per le liste della Serie A e della Champions League.