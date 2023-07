Formula 1, nuova scuderia al via: c’è Brad Pitt al volante

Mentre prosegue la marcia di avvicinamento di Max Verstappen verso il terzo titolo iridato, Brad Pitt infiamma Silverstone. Spunta, infatti, una nuova scuderia sul circuito britannico

La Formula 1 è uno sport semplice di questi tempi: 20 piloti corrono sino al traguardo e alla fine vince sempre Max Verstappen.

La parafrasi in chiave Formula 1 di una celebre frase di Gary Linkerer sintetizza cìò che tanti appassionati della classe regina del motorsport stanno vivendo in questo periodo storico ed in particolare in questa stagione. Max Verstappen è l’uomo solo al comando. Per gli altri ci sono solo le briciole.

Il campione del Mondo 2021 e 2022 si sta avvicinando a grandi passi verso il terzo titolo mondiale in modo del tutto indisturbato. La Red Bull del pilota olandese, infatti, sembra essere di un altro livello. Una macchina, quella del bicampione del mondo, che sembra viaggiare ad una velocità diversa anche rispetto a quella guidata da Sergio Perez, compagno di squadra di Verstappen. Quella che prima era solo una sensazione è ora una certezza assoluta: per “Super Max” Verstappen, al momento, non ci sono rivali.

Mentre la Red Bull continua a macinare vittorie, con Verstappen, e punti per quanto concerne la classifica piloti e quella costruttori, la Ferrari, invece, continua a deludere. Dopo essere state protagoniste di una signora gara in quel di Spielberg in Austria chiudendo in seconda e sesta posizione non meno di una settimana fa, le due monoposto della scuderia di Maranello hanno non poco deluso a Silverstone. Charles Leclerc e Carlos Sainz, infatti, hanno tagliato la linea del traguardo, rispettivamente, in nona e decima posizione. Un risultato che ha fatto scatenare i tantissimi tifosi del Cavallino rampante che sembrano essere giunti al limite della sopportazione dopo un’altra stagione al quanto anonima per la “rossa”.

Formula 1, una nuova scuderia infiamma Silverstone: Brad Pitt al volante!

In una Formula 1 che non può che non definirsi monotona, comunque non mancano le novità. Infatti, sul circuito di Silverstone è apparsa la monoposto di una nuova scuderia. Si tratta della APXGP. Non si tratta di una vera squadra che parteciperà al Mondiale di Formula 1 a partire dalla prossima stagione, ma di una scuderia fittizia che sarà protagonista di un film incentrato sulla Formula 1. Tra i protagonisti di questo lungometraggio prodotto dagli Apple Studios ci sarà anche Brad Pitt che interpreterà il pilota Sonny Hayes.

Il film si sta avvalendo della consulenza del sette volte campione del Mondo Lewis Hamilton. Nel corso del weekend di gara di Silverstone sono state effettuate alcune riprese. Alcune registrazioni vedranno davvero Brad Pitt alla guida. L’auto con cui verrà realizzato il film è una monoposto di Formula 2 modificata per essere simile ad una di Formula 1. In tal senso un grande aiuto l’ha fornito la Mercedes.