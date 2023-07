150 milioni: la Juve lo accompagna all’uscita

150 milioni! Il mercato lancia e rilancia. Arrivano offerte folli anche in ottica Juventus che possono cambiare le carte in tavola. Coinvolto Pogba

Sono i primi giorni di raduno alla Continassa per la Juventus. Gli arrivi alla spicciolata dei giocatori bianconeri permettono ai tifosi accalorati ed accalcati dinanzi al J-Medical di potersi dedicare ai loro beniamini con canti e foto-ricordo.

Per loro è il momento più bello dell’anno, dove possono sognare i loro campioni ancora in maglia bianconera, che scacciano proposte milionarie provenienti da ogni dove e sperare che di nuovi ne arrivino oltrepassando il cancello della Continassa, per una Juventus finalmente, e nuovamente, competitiva.

Ma loro per primi sanno quanto sarà complicato il mercato della Juventus in questa sessione estiva. La nuova dirigenza voluta da John Elkann ha acquisito un grande dirigente come Cristiano Giuntoli. Questo, però, non cancellerà d’incanto le oggettive difficoltà che la società bianconera dovrà affrontare per cercare di rafforzare il proprio organico.

La priorità è risanare il bilancio attraverso le cessioni, ma non soltanto. Fondamentale sarà anche tagliare, in maniera decisa, il monte-ingaggi, ormai non più sostenibile. Le partenze di Di Maria e Paredes sono state provvidenziali in tale senso. A queste potrebbero aggiungersi quelle di Bonucci ed Alex Sandro, altri due elementi con ingaggi decisamente elevati.

Calciomercato Juventus, maxi offerta per Pogba: ecco 150 milioni

Tornando indietro di 12 mesi non può non tornare alla memoria l’arrivo alla Continassa di Paul Pogba. Il ritorno del Polpo a Torino è stato l’evento più voluto e desiderato dal popolo juventino. Anni indimenticabili ed un rapporto fortissimo con l’intero ambiente bianconero.

Un ritorno nuovamente a zero e nuovamente dal Manchester United. Tutto come la prima volta. Ma non è così. Sono passati gli anni e gli ultimi per il fuoriclasse francese non sono stati facili tra problemi fisici di diversa natura e situazioni familiari non piacevoli da vivere e gestire. Pogba è tornato a Torino carico di buoni propositi e con un ingaggio importante: 8 milioni di euro netti annui più bonus per 4 anni. Tanti soldi.

La stagione scorsa di Pogba è racchiusa in pochi minuti sul campo e un numero ancora minore di presenze. La Juventus sta seriamente valutando la sua posizione, al di là del profondo legame che lega le parti in causa, vi è una questione economica che non può essere trascurata, soprattutto di questi tempi. Le condizioni fisiche del campione francese dovranno essere monitorate quotidianamente per poter poi prendere la decisione migliore.

Nel frattempo, però, a Paul Pogba è giunta un’offerta pazzesca. L’Arabia Saudita ha già presentato una proposta quasi irrinunciabile che il Polpo ha rispedito però al mittente. Sembra che ora i sauditi vogliano rilanciare con un’offerta da 150 milioni di euro netti per tre anni, come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’. La Juventus, a quanto è dato sapere, non si opporrebbe all’eventuale addio del centrocampista francese. Spetterà ora a Paul Pogba pronunciare l’ultima parola.