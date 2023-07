47 milioni e scambio: affare choc per Chiesa

Federico Chiesa continua ad essere uno dei pezzi pregiati di questo calciomercato con la Juventus che ha ricevuto una nuova offerta.

Sono giorni decisivi per quello che riguarda il calciomercato della Juventus che dovrà decidere cosa fare con i propri pezzi pregiati corteggiati da tutta Europa.

Cristiano Giuntoli ha il suo bel da fare per sistemare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Prima di portare in bianconero nuovi acquisti, l’ex direttore sportivo del Napoli deve lavorare per cercare di capire quale futuro destinare ad alcuni punti fermi della rosa della Juventus. Uno di questi è sicuramente Federico Chiesa, finito nel mirino di diverse big europee con una di queste pronta a mettere sul piatto un’offerta con uno scambio al club bianconero.

Calciomercato Juventus, offerta con scambio per Chiesa

Una delle ultime proposte in arrivo alla Juventus per Federico Chiesa è quella dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta economica con una contropartita tecnica rappresentata da Alvaro Morata.

L’idea dei Colchoneros è quella di offrire circa 35 milioni di euro cash più il cartellino del centravanti spagnolo per arrivare ad un totale di circa 47 milioni. Il centravanti spagnolo ha già vissuto due parentesi in bianconero nel passato, rimanendo nel cuore dei tifosi della Juventus per le buone prestazioni fornite e per l’attaccamento dimostrato al club. Il giocatore classe 1992 è molto apprezzato anche da Massimiliano Allegri e potrebbe rappresentare una soluzione per l’attacco in caso di addio di Vlahovic.

La Juventus però appare intenzionata a non accettare la proposta dell’Atletico Madrid. Per quello che riguarda Federico Chiesa i bianconeri vorrebbero una proposta solamente cash. Il club bianconero potrebbe dare l’ok solamente in caso di arrivo di offerta intorno ai 55 milioni di euro, somma che poi sarebbe reinvestita sul mercato per trovare giocatori maggiormente funzionali al gioco di Massimiliano Allegri.

La volontà di Cristiano Giuntoli al momento pare quella di non voler cedere l’esterno offensivo della nazionale italiana che considera un patrimonio del club. Tutto potrebbe cambiare in caso di maxi offerta alla Juventus ma il ds sa che Chiesa può rappresentare un punto fermo della squadra anche in ottica futura. Le caratteristiche dell’ex Fiorentina non si sposano al meglio con la proposta di gioco di Allegri ma il futuro del tecnico livornese potrebbe essere lontano da Torino una volta terminato il campionato che comincerà tra poco più di un mese.