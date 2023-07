Colpaccio in attacco: Werner sbarca in Italia

Timo Werner è pronto all’avventura in Serie A, il centravanti tedesco potrebbe essere il colpo a sorpresa di una big

Attaccante di esperienza e qualità, Werner è l’ideale per piazzarsi al centro dell’attacco e diventare un nuovo protagonista del campionato italiano. Una big su tutte è affascinata da questa prospettiva di mercato.

Qualità e tecnica, ma anche senso del gol ed esperienza internazionale. Timo Werner sembra perfetto in questo momento dell’estate, un colpo che potrebbe cambiare il destino del campionato italiano, aumentando così le chance di una big.

In Serie A può arrivare un nuovo attaccante tedesco, seguendo la scia di quanti fecero bene nel corso del tempo. L’ultima leggenda teutonica fu Miroslav Klose che potrebbe anche tracciare la scia per il più giovane connazionale che è determinato e potrebbe ora vestire la maglia di un top club a sorpresa.

Werner in Italia, affare in corso: ipotesi Milan

Come riporta Tuttosport, c’è una chance concreta per arrivare alla punta tedesca. È preferito proprio per le sue qualità, un investimento che spiazzerebbe la diretta concorrenza e i club inglesi che, dopo l’esperienza con il Chelsea, hanno ancora ben impresse le qualità dell’attaccante.

Nelle ultime stagioni ha giocato in alternanza con Lipsia e Chelsea, il club tedesco lo aveva venduto agli inglesi, che dopo due stagioni lo hanno rimandato indietro a metà prezzo. Ora, invece, si apre un nuovo spiraglio: Timo Werner al Milan, come punta titolare dei rossoneri.

L’affare sarebbe importante per il Diavolo, proprio perché ci sarebbe sin da subito un centravanti pronto a prendere il posto di Giroud e ad alzare nettamente la qualità della rosa. Attaccante ben piazzato il teutonico, col Lipsia che potrebbe lasciare partire nuovamente Werner il quale ha un contratto sino al 2026. La quotazione è di 25 milioni di euro, probabilmente i tedeschi chiederebbero oltre al denaro qualche contropartita, in questo caso lasciare anche il cartellino di Ante Rebic potrebbe essere la soluzione migliore per tutte le parti in causa.

Timo Werner rossonero, un affare da cogliere al volo e senza troppi indugi per la dirigenza. Nella scorsa stagione sono stati 16 i gol realizzati, ma è stato frenato anche da un problema alla caviglia: il centravanti garantisce però sostanza lì davanti, a 27 anni è nel pieno della sua maturità calcistica. Potrebbe seguire la scia, dopo vent’anni circa, di un altro calciatore tedesco come Oliver Bierhoff, che fece la storia recente dei rossoneri con i suoi gol.