Infortunio Nadal, ennesimo colpo di scena: quando rientra

Il campione spagnolo Rafael Nadal è fermo da mesi per infortunio. I fan e gli addetti ai lavori sperano in un suo ritorno.

Rafael Nadal può essere considerato senza dubbio come uno dei tennisti più forti di tutti i tempi. Numeri straordinari, 23 titoli del Grande Slam e una serie impressionante di record, come il dominio sulla terra rossa al Roland Garros.

Il campione spagnolo vive però uno dei momenti più difficili della sua carriera, probabilmente il più duro. Rafa è attualmente fermo per infortunio, uno stop arrivato lo scorso gennaio e che lo terrà fermo per tutto il 2023. Tutto è nato nel match valido per gli Australian Open contro l’americano McDonald, sfida dove la leggenda iberica ha riportato un problema al muscolo dello psoas.

Da quel giorno le cose sono peggiorate e Rafa è stato costretto all’operazione. Uno stop che lo ha costretto tra l’altro a saltare il suo amato Roland Garros ed anche, quasi ovviamente, Wimbledon, torneo dello Slam a cui siamo assistendo in queste ore. I fan attendono novità intanto sul recupero di Nadal e nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni tanto importanti quanto soddisfacenti per i fan del maiorchino. A rivelarle è stato Toni Nadal, famosissimo zio ed ex coach del tennista.

Rafa Nadal, lo zio rassicura i tifosi: l’annuncio

‘Zio Toni‘ è intervenuto ai microfoni di Clay Tenis ed è apparso abbastanza ottimista sul recupero di Rafa. Non si è parlato di date, ma di recupero a pieno regime dello spagnolo e Toni ha chiarito: “Rafa ha 37 anni e gli anni pesano… Ho parlato con lui e so che vuole continuare. Non sarà facile, ha perso anche la classifica ma la sua voglia è grande”. Poi parole riguardo al rientro in campo e qui la grande novità:

“Rafa è tornato ad allenarsi in palestra, ma non oltre. Per quel che so tornerà ad allenarsi in campo entro un mese”. Un’ottima notizia per i fan e una news che conferma quanto ci siano buone possibilità di vedere lo spagnolo tornare nuovamente in campo. Per il 2023, a meno di clamorose sorprese, è tutto finito ma Rafa ha l’obiettivo di cominciare il 2024 nella miglior condizione possibile e spera di essere presto pronto. I tifosi attendono e sperano in buone notizie.

Recentemente Nadal è stato scavalcato nella corsa Slam da Novak Djokovic, ora fermo a quota 24 e lo spagnolo vuole ancora rincorrere il grande rivale serbo, per la lotta ai titoli e quella al GOAT.