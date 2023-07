Bomba Handanovic: destinazione choc dopo l’Inter

In casa Inter si lavora al mercato. C’è una piccola rivoluzione in atto e ci sono tante sorprese nel club nerazzurro.

E’ passato poco più di un mese da quell’amara finale di Champions League. L’Inter di Simone Inzaghi ha sfiorato la storia, è andato a pochi passi dal trionfo ed ha ceduto solo con uno striminzito 1 a 0 contro il Manchester City di Pep Guardiola.

E’ passato poco tempo, ma sono sembrati anni e il club nerazzurro sta attuando un’autentica rivoluzione. Via Brozovic e Dzeko dentro Frattesi e Thuram, ma sono tanti i calciatori che hanno salutato a parametro zero, anche tra lo stupore generale. E’ andato via Danilo D’Ambrosio, oltre ovviamente a Skriniar (ha firmato con il Psg) ed il club nerazzurro ha attuato un’autentica rivoluzione in porta.

Il portiere camerunense Onana è il grande sacrificato di questo mercato, verrà ceduto per fare cassa e poi poter lavorare con calma mentre Samir Handanovic ed Alex Cordaz hanno lasciato a parametro zero. Quest’ultimo ha raggiunto Brozovic in Arabia Saudita dove collaborerà con l’Al Nassr. In porta finora è arrivato solo Di Gennaro, ex Primavera nerazzurro che ora a quasi 30 anni fungerà da terzo portiere. Poi ci sono tanti dubbi.

Inter, futuro a sorpresa per Handanovic

Nelle ultime ore Samir Handanovic ha salutato l’Inter e i suoi tifosi. Il portiere sloveno è stato diversi anni in nerazzurro, ha vestito la fascia da capitano per tanto tempo ed è stato salutato in maniera forse ‘troppo fredda’ dalla società. In ogni caso l’estremo difensore ha chiarito che non vuole smettere e vorrebbe giocare ancora per qualche anno. Intanto spunta un rumors clamoroso dalla Spagna: secondo El Gol Digital su Handanovic ci sarebbe addirittura il Real Madrid di Carlo Ancelotti, la squadra più importante in Europa.

I Blancos vorrebbero un portiere di affidabilità ed esperienza nel ruolo di secondo, un calciatore che possa ‘coprire bene le spalle’ del belga Thibaut Courtois. In tal caso il giovane Lunin verrebbe ceduto, magari in prestito o magari a titolo definitivo. Voci importanti e per Handanovic potrebbe quindi iniziare una nuova importante avventura.

Dopo un buon inizio di stagione Handanovic ha perso man mano i gradi di titolare ed è diventato il secondo di Onana. Nonostante la cessione di quest’ultimo la società nerazzurra ha deciso di fare ‘piazza pulita’, di non rinnovare il calciatore sloveno e ripartire con nuovi portieri. I nomi nel mirino sono quelli di Sommer e Trubin.