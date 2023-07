Lazio, è gia pronto a tornare: trattativa avviata

Nessun acquisto finora per la Lazio. Tanti gli obiettivi per biancocelesti. Tra questi c’è anche un ex subito pronto a tornare da Sarri

Alla fine, come previsto, la cessione di Milinkovic Savic si è concretizzata. In scadenza di contratto nel 2024, il serbo ha lasciato la Lazio dopo otto stagioni per l’irrinunciabile offerta degli arabi dell’Al Hilal.

Ha raggiunto il suo obiettivo, il presidente Claudio Lotito. Ormai consapevole dell’impossibilità di rinnovare il contratto al serbo, ha chiesto e ottenuto i 40 milioni per la sua cessione. Cifra che, evidentemente, nessun club di Serie A accostato a Milinkovic (Juventus, Inter e Milan erano sulle sue tracce) poteva garantirgli.

Salutato a malincuore uno dei calciatori simbolo dell’ultimo decennio laziale, ora i tifosi biancocelesti e Maurizio Sarri si aspettano che il mercato in entrata possa finalmente decollare. La buona notizia per l’allenatore biancoceleste è stata quella dei rinnovi di Luis Alberto e Pedro. Nessun acquisto finora, nonostante i tanti nomi accostati al club capitolino.

Tra questi spiccano Berardi, Orsolini, Torreira, Paredes e, per ultimo, anche Leonardo Bonucci, in uscita dalla Juventus dopo la comunicazione da parte della società che ha deciso di non puntare su di lui per la prossima stagione, mettendolo, di fatto, fuori rosa.

Lazio, possibile un ritorno in biancoceleste

Al momento, tuttavia, la trattativa più concreta è quella per riportare alla Lazio, Luca Pellegrini. Il terzino ha disputato con i biancocelesti la seconda parte della scorsa stagione in prestito, dopo i sei mesi con l’Eintracht Francoforte.

Pellegrini è di proprietà della Juventus ed è rientrato in bianconero, aggregandosi ai compagni per l’inizio della preparazione estiva. La sua permanenza, tuttavia, dovrebbe essere breve. Lazio e Juve, infatti, avrebbero già raggiunto un’intesa per un nuovo trasferimento del terzino in prestito con obbligo di riscatto. La Juventus lo valuta 8 milioni di euro.

Stando a calciomercato.com, su Pellegrini ci sarebbe anche l’Atletico Madrid. Il giocatore, tuttavia, avrebbe dato la priorità alla Lazio e può essere accontentato. Nei sei mesi in biancocelesti, il difensore ha totalizzato solo 7 presenze con zero gol.

Pellegrini ha esordito con la Lazio contro l’Az Alkmaar in Conference League. Proprio nel club olandese milita l’altro grande obiettivo dei biancocelesti per la fascia, ovvero il terzino ex Milan, Milos Kerkez. Per l’ungherese, la Lazio ha offerto 12 milioni, quattro in meno della richiesta dell’Az che, nel frattempo, si appresta a cedere il centrocampista Reijnders al Milan.