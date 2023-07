Maldini, il futuro è un rebus: c’è lo zampino della Nazionale

Il futuro di Paolo Maldini è in dubbio con l’ormai ex dirigente del Milan che potrebbe affermarsi in una nuova società.

Terminata la sua avventura al Milan, Paolo Maldini è pronto a ripartire con un nuovo ruolo dirigenziale. Al momento sembrano essere due le opzioni per l’ex rossonero.

Ci sono due opzioni per il futuro di Paolo Maldini, ex dirigente del Milan ma molto apprezzato a livello mondiale per quello che ha dato al mondo del calcio. Una delle possibilità dell’ex capitano del Milan riguarda la nazionale italiana, pronta ad offrirgli un ruolo importante all’interno della squadra azzurra. Chiusa non nel migliore dei modi l’avventura da dirigente al Milan, il classe 1968 sta valutando le proposte che arrivano.

Futuro Maldini, doppia opzione per il dirigente

Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, per Maldini ci sarebbe l’opzione nazionale italiana o quella del PSG con il club francese pronto ad affidarsi a lui per il futuro.

In più di un’occasione Paolo Maldini ha affermato che per lui ci sarà solamente il Milan come squadra di club anche a livello dirigenziale ma gli anni passati alla guida del club meneghino dal punto di vista sportivo potrebbero avergli dato la voglia di proseguire con questo lavoro. Il PSG è una squadra in continua ascesa e che può permettersi l’acquisto dei migliori campioni al mondo. Una figura come quella di Maldini potrebbe trasmettere storia e mentalità vincente ad un club che da anni cerca con ossessione il successo in Champions League.

L’altra possibilità è quella della nazionale italiana. Paolo Maldini è stato inserito in un lotto di nomi per prendere il posto che fu di Gianluca Vialli nell’Italia. Un capo-delegazione che avrebbe il compito di fare da tramite tra la squadra scelta da Roberto Mancini e l’esterno. L’esperienza di Maldini sarebbe sicuramente preziosa e, considerati gli ultimi risultati deludenti della nazionale, anche un’occasione di rilancio per tutto il movimento.

Delle novità potrebbero arrivare già nelle prossime settimane con l’ex dirigente del Milan che potrebbe prendere una decisione sul suo futuro scegliendo se accettare la corte di un club come il PSG o affidarsi al suo secondo amore calcistico, la nazionale. Una figura che molti tifosi del Milan ancora rimpiangono, vedendo in lui il simbolo del club, un uomo prima calciatore e poi dirigente che ha dato tutto per i colori rossoneri.