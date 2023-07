Michael Schumacher, brividi per i suoi tifosi: l’ultimo gesto è toccante

L’affetto che gli appassionati di motori hanno nei confronti di Michael Schumacher è ancora fortissimo. E l’ultimo gesto non può che suscitare commozione

Associare il nome di Michael Schumacher alla Formula Uno è più che naturale, nonostante siano passati anni dal suo addio alle corse. Del resto, sette titoli mondiali non si vincono certamente per caso, solo uno come Lewis Hamilton è riuscito a fare altrettanto. Ed è più che naturale che ad amarlo siano soprattutto i tifosi della Ferrari, consapevoli che è stato grazie a lui che il team è tornato a vincere e a salire sul tetto del mondo per ben cinque volte, cosa che non è più riuscita.

Anzi, se possibile, l’incidente sugli sci di cui è stato vittima ormai quasi dieci anni fa e che ha cambiato drasticamente la sua vita ha contribuito a tenere viva l’attenzione su di lui, nonostante le notizie che trapelino sono praticamente nulle.

Conquistare più titoli in Formula Uno non è certamente così semplice, nonostante ci siano state epoche in cui alcuni piloti tendevano a dominare in modo quasi incontrastato. Gran parte del merito era certamente della monoposto, che sapevano valorizzare al meglio, ma anche del pilota stesso e del suo talento indiscusso.

Non a caso, si contano praticamente sulle dita di una mano i nomi che sono riusciti a realizzare una simile impresa. Tra questi c’è stato certamente Michael Schumacher, uno degli idoli dei giovani che si avvicinano al Circus.

Michael Schumacher è ancora uno dei più amati: un gesto esemplare del figlio

Non mancano certamente le occasioni in cui si prova a rendergli omaggio, ma è soprattutto uno degli ultimi gesti fatti da un ragazzo che ha suscitato un più che naturale moto di commozione. A farlo non è stato uno qualsiasi, ma proprio suo figlio Mick, che è stato spesso al suo fianco nei box sin da bambino e che sogna di dimostrare di avere ereditato da lui le sue doti migliori.

L’esperienza di Mick Schumacher alla Ferrari, almeno per ora si è conclusa, ma non quella in Formula Uno, anche se ha dovuto accontentarsi del ruolo di terzo pilota alla Mercedes, altra scuderia che il suo celebre papà conosce bene.

Il ragazzo non ha mai nascosto il suo grande legame con il papà ed è proprio per rendergli omaggio che sarà a Goodwood non solo con la W02 che suo papà ha guidato nel Mondiale 2011, ma anche con il casco rosso targato Mercedes utilizzato dall’ex pilota nei tre anni trascorsi alla guida della monoposto tedesca.

Avere questa possibilità non può che emozionarlo: “Sarà bello mettersi al volante di un esemplare di quella generazione di vetture e sapere che lui ha corso con quest’auto rende il tutto ancora più speciale – sono le parole di Schumacher jr. riportate da Tag24.it -. Non potrà che essere spettacolare guidare la W02, la vettura nelle mani di mio padre nel 2011, anche se si tratterà di una semplice dimostrazione. Questa sarà la prima volta al volante di una Mercedes, mentre ho già avuto la fortuna di guidare una delle sue Benetton e alcune delle sue Ferrari. Uscirò con un grande sorriso sul volto, ne sono sicuro”.