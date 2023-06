Mick Schumacher torna in F1: ecco in quale team

Mick Schumacher è pronto per il ritorno in Formula 1, il giovane pilota potrà avere una nuova chance prossimamente

Sembra imminente un volante per il figlio d’arte, che ancora dovrà dimostrare di essere all’altezza del massimo campionato. Il talento c’è ma sta facendo fatica a uscire, una soluzione ideale sta emergendo con forza.

Il mercato dei piloti comincia a impensierire atleti e scuderie, considerando come ci sarà una mezza rivoluzione. Tranne Max Verstappen, un po’ tutti i driver si sentono in bilico e altri ancora sono pronti a subentrare, sia a stagione in corso che dall’inizio del 2024.

In Formula 1, c’è attesa anche per un grande ritorno. Mick Schumacher è uno dei piloti che hanno la maggiore voglia di riscattarsi: il tedesco vuole dimostrare in pista di valere, andando al di là del semplice ruolo di collaudatore. L’esperienza dietro le quinte con la Mercedes sta diventando importante, dandogli quella consapevolezza in più per la prossima stagione.

Mick Schumacher sta tornando, i dettagli

Il pilota tedesco ha avuto un’esperienza biennale alla Haas terminata nel 2022, e soprattutto nella sua seconda stagione erano in molti ad attendersi un salto di qualità. Avvenuto solo in maniera parziale, soprattutto in termini di piazzamenti ha avuto una resa un po’ grama, tanto poi da decidere di appiedarlo in favore del più esperto Niko Hulkenberg. Schumi junior però non si è arreso e si è proposto con decisione verso una storica scuderia del circus. Schumacher potrebbe infatti guidare la Williams, tutto sembra pronto per il 2024.

Un’idea che sta maturando come riporta F1 news: il pilota si è proposto alla scuderia inglese che sta seriamente pensando al suo ingaggio. Nella prossima stagione, il team potrebbe così puntare con decisione sul tedesco, avendo un sedile libero a disposizione: il contratto di Sargeant va in scadenza e in queste prime gare stagionali non ha mai convinto più di tanto. Ben altra musica, invece, per Alex Albon: il settimo posto in Canada potrebbe essere vitale e decisivo per la stagione intera in casa Williams.

Emergeranno ulteriori dettagli prossimamente, il ritorno di Schumacher è atteso dagli sportivi. Toccherà al pilota tedesco di dimostrare il suo talento, quello visto nelle serie minori e che confermava un certo dna di famiglia. Schumacher in Williams rimanda ai tempi storici, quando il papà lottava contro la scuderia inglese e contro il figlio di un ex ferrarista come Jacques Villeneuve per la conquista del titolo mondiale.