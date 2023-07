Tennis, in versione Barbie sul red carpet: il vestito è cortissimo

Nel mondo del tennis non mancano le ragazze di bella presenza in campo, ma anche sul red carpet come nel caso di Eugenie Bouchard

La tennista francese è sempre più un personaggio glamour, che punta forte anche sulla sua seconda vita da influencer e nel mondo della moda. Diventando così anche virale in queste ultime ore per l’accostamento con una bambola nata tanti anni fa.

L’estate del tennis sta regalando tante emozioni in campo maschile e femminile, Wimbledon come sempre non ha fatto mancare il bel gioco e i colpi di scena. Da una parte ci sono i campionissimi, dall’altra quanti cercano di rimanere a galla, anche per attività extra tennistiche.

Il caso di Eugenie Bouchard sta facendo quasi scuola, si vede sempre meno con la racchetta in mano e sempre più i social. Dalle foto con posa da culturista, passando per la presentazione della famiglia sul web, ora si è resa protagonista sul red carpet. In questo caso diventa… pink proprio per il particolare abbigliamento mostrato.

Bouchard-Barbie, i fan rimangono stupiti

La franco-canadese è stata protagonista a Roma qualche settimana fa quando prese in giro…una statua al foro italico e non portò troppo bene questa confessione in campo. Pochi risultati in campo e molte polemiche intorno a lei, che continua comunque una vita parallela nel mondo della moda e negli eventi glamour. Così, impressiona decisamente i suoi fan con gli ultimi scatti, il paragona scatta in automatico vestita di rosa: Eugenie Bouchard sosia di Barbie, un accostamento incredibile.

La tennista bionda e longilinea sembra proprio la fotocopia della bambola tornata protagonista proprio per il film che sta uscendo nelle sale. Il lungometraggio prossimamente andrà nei cinema di tutto il mondo ed è stato abbastanza sfarzoso il suo lancio, la protagonista sarà Margot Rabbie che interpreterà una Barbie più in là con gli anni e che dovrà fare i conti con il presente.

Un po’ come Eugenie Bouchard, con le dovute proporzioni, che prossimamente dovrà capire quale sarà il suo ruolo nel tennis oltre che al di fuori, lì dove è apprezzata dai fan. Ha 2,4 milioni di followers su Instagram, un numero sempre più in crescita e destinato a essere la base per intavolare un lungo rapporto con brand commerciali e di abbigliamento. La Bouchard in questo ha un futuro assicurato, come controfigura di Barbie ha già colpito tutti.