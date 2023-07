Clamoroso alla Juve, Giuntoli prepara la lista: 13 epurati!

Clamoroso quanto sta accadendo in casa Juventus: Cristiano Giuntoli potrebbe cedere ben 13 giocatori, spunta la lista

Gli ultimi due anni sono stati, senza se e senza ma, davvero fallimentari per la Juventus che ora è quasi obbligata a riscattarsi.

I bianconeri non hanno alzato un solo trofeo nelle ultime due stagioni e ciò ha scatenato la rabbia di tantissimi tifosi che hanno chiesto più volte l’esonero di Allegri. Tuttavia, il tecnico livornese, anche e soprattutto per il suo alto ingaggio, è rimasto al suo posto e la società gli ha confermato la propria fiducia per una terza stagione. E’ chiaro, però, che anche quest’ultima si aspetta dei miglioramenti nel corso del prossimo anno ed ulteriori fallimenti non sono contemplati.

La Juventus ha avviato una vera e propria rivoluzione e ciò ha coinvolto anche l’area tecnica dove è arrivato Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo. L’ex ds del Napoli avrà il difficile compito di riportare i bianconeri in alto e sa che dovranno cambiare molte cose se vuole riuscire nel suo intento. Giuntoli ha intenzione di fare davvero sul serio e nei prossimi giorni molte teste potrebbero cadere, considerato che il nuovo ds bianconero vuole liberarsi di ben 13 giocatori.

Clamoroso Juventus, andranno via in 13: Giuntoli scatenato

La decisione presa dalla Juventus è davvero clamorosa: i bianconeri hanno messo sul mercato ben 13 giocatori. In vista della prossima stagione, la Vecchia Signora vuole tornare a competere per obiettivi importanti ed il nuovo ds Cristiano Giuntoli ha capito che per farlo serve una vera e propria epurazione all’interno della rosa. L’ex ds del Napoli è scatenato ha preparato una lista dove ha segnato tutti i giocatori che intende cedere.

Nelle ultime ore Giuntoli, assieme a Manna, ha già voluto mettere le cose in chiaro con alcuni bianconeri e di sicuro la notizia più importante è stata quella riguardante Bonucci. Al difensore è stato infatti comunicato che non fa più parte del progetto ed è stato messo fuori rosa senza troppi complimenti, scatenando varie reazioni nel tifo bianconero. Tuttavia, Bonucci è solo la punta dell’iceberg dell’epurazione che ci sarà in casa Juventus dove Giuntoli intende fare piazza pulita.

Oltre al difensore, anche gente come Zakaria, McKennie ed Arthur è stata fatta fuori alla velocità della luce e nei prossimi giorni sono destinati a lasciare Torino così come altri giocatori. Altri bianconeri che non rientrano nei piani della Vecchia Signora e di Allegri sono per lo più giovani come Barrenechea, Soulé e Barbieri che pur trovando spazio nella passata stagione non hanno convinto il tecnico livornese e dovrebbero essere ceduti in prestito.

Fuori dal progetto sono anche giocatori come Pjaca, Nicolussi Caviglia, Ranocchia e Pellegrini il cui futuro si deciderà nelle prossime ore. Insomma, una vera e propria epurazione quella ordita da Giuntoli che ha intenzione di cambiare molte cose per permettere alla Juventus di tornare a dominare in Italia ed in Europa, cercando di accontentare le richieste di Allegri e dargli una rosa compatta e competitiva.