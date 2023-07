Colpo a sorpresa: ecco Consigli in porta

La rivoluzione dei portieri tocca anche Andrea Consigli, che lascerà il Sassuolo dopo nove stagioni. L’eventuale destinazione

Una mossa a sorpresa quella che riguarda il Sassuolo che ha già ufficializzato l’arrivo di Alessio Cragno mentre l’esperto portiere Andrea Consigli dovrebbe andare via, chiudendo la carriera con buone prospettive altrove.

Il calciomercato ha messo in ballo anche gli estremi difensori, mai come in questa stagione ogni società sa di averli in bilico. Basti pensare alle grandi, l’Inter farà tre cessioni su tre nel ruolo, non è escluso come ci siano altri colpi di scena in ballo proprio nelle prossime ore.

Uno su tutti riguarderà Andrea Consigli per una big, il portiere sarebbe pronto a vivere una nuova avventura sportiva. Potrebbe giocare in una squadra che dovrà alternare le forze tra Serie A ed impegni europei, e l’esperienza di un calciatore come Consigli sarà necessaria per il presente e anche per il prossimo futuro.

Consigli dal Sassuolo a una big, i dettagli

L’arrivo di Alessio Cragno al Sassuolo ha così aperto questa possibilità. L’ex portiere del Monza è arrivato in neroverde con una trattativa-lampo, liberando Galliani di un estremo difensore che non aveva convinto e portando in Emilia l’erede di Consigli. Che a 37 anni non vuole darsi per vinto e, anzi, vorrà rilanciarsi spostando decisamente il mirino e puntando a ben altro, anche come obiettivi. Consigli potrebbe tornare all’Atalanta, chiudendo la carriera proprio lì dove aveva già giocato.

Aveva esordito in Serie A proprio con i bergamaschi, il classe 1987 che secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe tornare nel club che lo ha lanciato e che vorrà riaccoglierlo al meglio. Quello di Consigli è un ritorno mirato, intanto è un calciatore che rientra nelle liste Uefa e male non fa per la composizione dei venticinque. Inoltre, la sua esperienza sarà fondamentale per aiutare Marco Carnesecchi, il portiere dell’under 21 che sarà lanciato titolare da Gasperini e, in caso di problemi, sarebbe pronto un vice più che affidabile. Niente da fare per Juan Musso: sarà ceduto dai bergamaschi in prestito o a titolo definitivo.

Consigli all’Atalanta vorrà battere anche qualche record, lì dove possibile. Intanto quello dei rigori: ne ha parati venti, il primato rimane di Handanovic che ne ha fermati cinque in più. Inoltre, è il calciatore con più presenze in Serie A senza però minuti in Nazionale, fu convocato solamente in uno stage da Prandelli, non esordendo mai negli azzurri. Difese solamente la porta dell’under 21 ed è stato davvero un peccato non averlo gratificato nel corso del tempo.