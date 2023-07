Formula 1 come il tennis: arriva il Grande Slam, parola di Domenicali

Un’altra novità è in arrivo per la Formula 1, Stefano Domenicali ha annunciato una formula che avvicina i motori al tennis

La federazione sta cercando di imporre nuove regole per rendere più affascinante il campionato di Formula 1 C’è ora un’idea che sembra particolarmente gradita ai team principali del torneo.

La stagione è a metà del suo corso, e la Formula 1 mai come quest’anno è sotto analisi per il presente e per il futuro. Non sono mancate le polemiche, i team battagliano in pista e fuori, i ricorsi dopo ogni Gran Premio rappresentano il sale per la federazione.

Con una fase di mercato dei piloti tutt’altro che risolta, interviene ora anche Stefano Domenicali, che da amministratore delegato dell’intera F1 pensa a come ravvivare l’interesse. L’accostamento con il tennis incuriosisce e, come riporta anche il Corriere della Sera, questa regola interesserà soprattutto i top team, allo stato attuale.

F1 come il tennis, c’è la nuova regola: l’ipotesi

I due sport avevano come unico punto in comune il fatto di valorizzare l’eccellenza, in un caso guidando a 300 km/h in pista, nell’altro invece con la racchetta in mano. La Formula 1 mostra il lavoro di scuderia con uomini per valorizzare la prestazione del singolo, mentre nel tennis e soprattutto agli eventi come i grandi slam la gloria va al tennista protagonista e al massimo al suo allenatore. Ora invece potrebbe esserci un punto in comune: potrebbe esserci una F1 grande slam sul pilota, una novità che farà molto discutere.

Domenicali ha spiegato il concetto, la sua proposta sarà valutata prossimamente: “In linea con il concetto del grande slam, a un pilota che nel fine settimana dovesse fare sue le due pole e le due gare – comprendendo quelle sprint – gli dovrà essere riconosciuto qualcosa in più, che rappresenti bene l’impresa sportiva che ha fatto”. Dunque, sarebbe premiata la voracità del corridore, quello particolarmente bravo a segnare l’impresa su un circuito in maniera tutta speciale.

Potendo magari comprendere anche il giro veloce e altri dettagli, questa regola sarebbe al vaglio e premierebbe, almeno al momento, un unico campione: Max Verstappen. Ha monopolizzato o quasi il torneo 2023, sta attendendo solo la matematica, facendo già i conti su quando potrebbe organizzare la festa per il suo nuovo titolo mondiale. L’idea di Domenicali premierebbe il merito, tutto ciò potrebbe essere anche allargato ai team costruttori per quanto riguarda l’affidabilità su pista.