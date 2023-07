Tragedia improvvisa, muore un’icona dello sport

La notizia è arrivata improvvisa come una mazzata per tutti gli appassionati: un grande campione è morto praticando il suo sport

Ci sono sport che stanno stretti nelle Olimpiadi, anche se il CIO prova a rilanciarli per attirare pubblico nuovo. Come il surf, che ha debuttato a Tokyo 2020 e ci sarà ancora sia a Parigi tra un anno che nel 2028 a Los Angeles. Una disciplina che si nutre di leggende e che negli ultimi giorni ha perso uno dei suoi grandi eroi.

Perché Mikala Jones era una vera leggenda della tavola e la sua scomparsa a soli 44 anni lascia un vuoto incredibile non soltanto nella sua famiglia. Originario delle Hawaii, con la tavola nel cuore fin da bambino, per molti hanno aveva surfato in patria prima di spostarsi per scoprire nuovi orizzonti e nuove onde.

Ora era di casa in Indonesia ed è qui che ha trovato una fine tragica. Insieme ad altri colleghi famosi era impegnato in una sessione di video al largo delle isole indonesiane Mentawai. Era appena uscito da un’onda molto alta, ma è finito improvvisamente sott’acqua, come hanno raccontato alcuni testimoni che surfavano vicino a lui.

Tutta colpa di una pinna della sua tavola che per cause ancora da stabilire gli avrebbe tranciato un’arteria femorale. I primi che lo hanno soccorso hanno anche capito subito che la situazione era grave perché la ferita alla gamba era molto profonda.

Tra loro c’era anche il nipote che è stato tra i primi a prodigarsi per tirarlo su. Jones è stato caricato su una barca e gli è stato applicato un laccio emostatico per cercare di fermare l’emorragia. Sono serviti almeno venti minuti per raggiungere la riva, ma quando è stato trasferito sull’ambulanza aveva già perso conoscenza.

Muore un’icona dello sport: Mikala Jones è stato un vero precursore nel suo sport

Mikala era figlio di un dentista, un altro famoso surfista che però con il tempo era diventato anche fotografo e gli aveva trasmesso la passione per il mare. Insieme ai fratelli Malia e Daniel ha cominciato a solcare la North Shore e con il tempo si è guadagnato sempre più rispetto da parte degli altri surfisti.

All’inizio del nuovo secolo però Jones ha capito che non poteva limitarsi solo alle onde di casa e si è spostato a Bali quando ancora era una meta non così frequentata. Grazie a lui e alle immagini della sua videocamera GoPro che portava sempre dietro abbiamo scoperto paesaggi impressionanti e suggestivi, soprattutto in posto che nessuno praticava.

Immagini che rimarranno nella storia, così come il suo profondo rispetto per ogni popolo nuovo che conosceva e per ogni luogo che decideva di andare ad esplorare. Un’eredità che sarà raccolta da sua figlia Isabella, la prima a comunicare su Instagram la notizia della sua morte.

“Sono felice che stesse facendo ciò che amava di più. Ma la vita non sarà più la stessa senza di te. Farei qualsiasi cosa per averne un momento in più con te, anche litigando, per poi ridere ad alta voce. Grazie per avermi insegnato così tante lezioni di vita e per esserci sempre stato per me”.