Bufera Sainz-Leclerc: nuova stoccata dello spagnolo

Nelle ultime gare i rapporti tra Carlos Sainz e Charles Leclerc sono sempre più tesi: la coppia della Ferrari sta per scoppiare

C’eravamo tanto amati, ma adesso non più. In realtà una legge non scritta in ogni team di Formula 1 ma più in generale degli sport motoristici è che il primo avversario da battere resta il compagno di squadra. Sta succedendo anche alla Ferrari, perché il rapporto tra Charles Leclerc e Carlos Sainz rischia di diventare un problema.

La prima stagione della nuova coppia a Maranello, quando lo spagnolo aveva sostituito una leggenda come Sebastian Vettel, era filata liscia anche perché la Rossa non era così competitiva. Lo scorso anno però le Ferrari avevano fatto un salto di qualità importante e almeno nella prima fase della stagione lottavano alla pari con Max Verstappen.

Così erano arrivate le tre vittorie del monegasco, quella di Sainz a Silverstone ma erano cominciati anche i primi attriti. In particolare a Monaco e Silverstone tutti ricordano le lamentele di Leclerc per una strategia dal muretto che aveva favorito il suo compagno. Anche questo aveva portato all’addio con Mattia Binotto, sostituito da Fred Vasseur che è un uomo più vicino al numero 16 in rosso.

In questa stagione però gli episodi si stanno moltiplicando. Con una Ferrari in crisi e una fatica costante a trovare la via del podio, arrivato solo nei weekend di Azerbaigian e Austria non a caso insieme alle Sprint, ogni punto conta.

Bufera Sainz-Leclerc: la frasi dello spagnolo promettono battaglia

L’ultima polemica è fresca, quella nel GP di Gran Bretagna. Ad un certo punto via radio Sainz ha detto chiaramente al suo muretto che senza la Safety Car sarebbe passato davanti al compagno di squadra perché stava andando più veloce. Ma le cose sono andate così, ormai non poteva farci più nulla.

Una frase strana, visto che la Ferrari ha remato per arrivare in top ten e lui anche complice un errore in un solo giro ha perso tre posizioni. Al momento sembra quasi che a Sainz interessi soltanto dimostrare di essere meglio del suo compagno e non è la prima volta che succede negli ultimi mesi di F1.

I due si erano già punzecchiati nella Q1 delle prove a Silverstone, ma era successo anche in Austria quando dai box era partito l’ordine di non attaccarsi in gara. E poi nella gara di casa per Leclerc, a Monaco, nella Q3 era stato rallentato alla fine proprio da Sainz.

In tutto questo si inserisce la situazione contrattuale dei due piloti, entrambi in scadenza nel 2024. Vasseur più volte ha detto che il discorso sarà affrontato nei prossimi mesi ma non è urgente. Sainz però ha capito che il suo percorso a Maranello sta diventano più complicato rispetto a quello del compagno.

Ma cosa pensa lo spagnolo? La sua idea l’ha espressa in un’intervista all’Express Sport, commentando il suo rapporto con Lando Norris che è stato suo compagno alla McLaren si è espresso così.

“Quando si condivide la vettura e il team, è naturale voler battere più di chiunque altro l’unico altro pilota che guida la tua stessa macchina. Ma ora che non siamo più compagni di squadra, ci vediamo lo stesso, in maniera più rilassata”. Leclerc è avvisato.