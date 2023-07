Compleanno piccante: Rossella Fiamingo, che scollatura

Rossella Fiamingo ha appena compiuto trentadue anni e si prepara in vista dei mondiali di scherma che avranno inizio tra pochi giorni

Rossella Fiamingo è ancora al top. La trentaduenne spadista catanese vuole dimostrare di possedere ancora tutti i requisiti per continuare a vincere o comunque a conquistare medaglie nei grandi eventi in programma da qui al prossimo anno. Tra una manciata di giorni, a Milano, avranno inizio i campionati del mondo, una kermesse molto attesa a un anno dalle Olimpiadi di Parigi.

La Fiamingo si presenta con la determinazione e la grinta di sempre. Tra l’altro, ironia della sorte, negli stessi giorni il suo fidanzato, il fuoriclasse del nuoto azzurro Gregorio Paltrinieri sarà impegnato ai mondiali nuoto in corso di svolgimento in Giappone.

Quella formata dai due atleti è una delle coppie più seguite e invidiate dello showbiz nazionale. La bellissima Rossella e il nuotatore emiliano si sono incontrati e conosciuti durante i giochi olimpici di Tokyo del 2021. Tra i due è schioccata la classica scintilla: attrazione e sentimenti profondi si sono impadroniti dei due ragazzi che da allora sono inseparabili.

Un rapporto appassionato e solido, come dimostra la scelta di Rossella Fiamingo di trasferirsi a Roma per convivere con Gregorio. Per qualche giorno i due giovani atleti saranno fisicamente lontani, una condizione inevitabile per chi fa sport ad altissimo livello. Le grandi manifestazioni come Mondiali e Olimpiadi rappresentano del resto l’obiettivo primario, il fine ultimo della vita di un atleta: le tante ore passate ad allenarsi servono a presentarsi al massimo della forma proprio ad eventi del genere.

Compleanno piccante per Rossella Fiamingo: la scollatura fa impazzire i fan

Prima di concentrarsi sulla kermesse iridata milanese, la spadista siciliana ha avuto modo di festeggiare il suo trentaduesimo compleanno. E per l’occasione ha indossato un abito elegante e dotato di una corposa scollatura capace di mettere in risalto il prorompente decolleté della splendida Rossella.

Va sottolineato che oltre ad essere un’atleta di alto profilo e una spadista tra le migliori al mondo, la Fiamingo è anche una ragazza affascinante e attraente che nel corso degli anni ha fatto girare la testa a centinaia di spasimanti e corteggiatori. Ma da due anni a questa parte il cuore di Rossella è occupato interamente da Gregorio Paltrinieri. E anche se il matrimonio può attendere come ribadito di recente dal campione di nuoto, il loro rapporto procede alla grande.