Rossella Fiamingo lo ha fatto di nuovo: lato A esplosivo

Rossella Fiamingo torna a infiammare i suoi fan: le ultime foto caricate su Instagram la portano sempre più al centro dell’attenzione e non solo per i risultati schermistici

Campionessa di schema e influencer, Rossella Fiamingo è sempre una delle atlete olimpioniche italiane più seguite. Gli ultimi risultati maturati in Colombia confermano il ritorno sul podio della siciliana, che si concede anche un po’ di relax.

La fenomenale atleta italiana torna sul podio e per festeggiare dimostra di essere al meglio della forma con uno scatto che entusiasma i suoi follower. C’è stato un digiuno troppo lungo di medaglie per la schermitrice siciliana, tornata ora a combattere in pista con la stessa grinta mostrata alle Olimpiadi.

La Fiamingo è tornata a brillare in una prova individuale e questo è un risultato quasi inedito, che mancava addirittura da quattro anni. Un bronzo che vale… quasi oro a livello morale: la bella Rossella conferma i progressi della scherma italiana che, tra campo maschile e femminile, ha avuto risultati più che lusinghieri nella trasferta colombiana. A fine gara, il momento di relax si fa decisamente piccante per i fan.

Rossella Fiamingo in forma, le foto fanno il pieno dei like

Il segreto del suo ritorno sul podio sta tutto nella concentrazione mostrata, volendo dimostrare di non essere solo una bella ragazza ma anche – e soprattutto – una sportiva vincente. Da Rio in poi le attenzioni su di lei si sono moltiplicate, così come i fan che la seguono sui social. Arrivati a quota 300mila, ci sono tanti sostenitori che la osservano passo dopo passo e che rimangono stupiti, proprio con foto come le ultime caricate sul suo profilo Instagram.

La foto scattata con il generoso lato A in vista arriva da uno dei locali più rinomati della Colombia, la Casa Alebrije. Un ristorante tra i più famosi del Sudamerica, che alterna il cibo a una vasta biblioteca, come dimostra proprio lo scatto della Fiamingo che… infiamma. Un momento di relax con la consapevolezza di dover raggiungere altri traguardi, tutti alla portata della 30enne siciliana.

Gli obiettivi futuri sono di conquistare ancora medaglia e di far volare l’Italia nella scherma, come già accaduto in passato. Per fare questo, come riportato sul sito Olympics, ha bisogno di concentrarsi in maniera particolare: “Sono abbastanza zen, cerco di non farmi prevalere dalle emozioni in generale. Vorrei fare un piano motivazione per gli atleti, a volte abbiamo bisogno di chi ci ricorda il nostro potenziale”. Motivazioni che in campo sportivo per Rossella Fiamingo possono arrivare anche dai tanti messaggi d’elogio che arrivano sui social.