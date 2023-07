Vlahovic choc: il Psg ha cambiato tutto

Rischia di cambiare tutto in casa Juventus per quello che riguarda Dusan Vlahovic, considerato in uscita fino a qualche giorno fa.

Svolta improvvisa sul futuro di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus che sembra essere in uscita dai bianconeri anche se arrivano novità importanti.

La sensazione in casa Juventus è che un calciatore importante debba salutare in vista del prossimo campionato. I bianconeri sono al lavoro per cercare una sistemazione ad uno dei big e Vlahovic è uno dei giocatori che ha maggiori richieste. Negli ultimi giorni si è fatto più forte l’interesse del PSG nei suoi confronti con il club transalpino pronto ad acquistare il centravanti. La Juventus, per la sua partenza, chiede circa 70 milioni di euro. Le ultime notizie che arrivano sul fronte dell’ex Fiorentina però sembrano cambiare le carte in tavola.

Calciomercato, cambia tutto su Vlahovic: novità inaspettata

Secondo quanto affermato dal The Telegraph, il PSG avrebbe messo gli occhi su Harry Kane, pronto a presentare un’offerta per il centravanti inglese. Una mossa che cambierebbe il destino di Vlahovic, fino a poche ore fa il primo nella lista per i francesi.

Nel caso in cui il PSG dovesse cambiare obiettivo puntando sul giocatore del Tottenham, la Juventus dovrebbe trovare un nuovo acquirente per l’ex attaccante della Fiorentina. Nelle scorse settimane aveva preso informazioni anche il Bayern Monaco, a caccia di un attaccante centrale ma che non aveva ancora messo sul piatto una proposta concreta. Nel caso in cui dovesse arrivare la definitiva offerta da 70 milioni di euro, la Juventus darebbe l’ok alla partenza del giocatore per poi reinvestire sul mercato.

Per il ruolo di centravanti resta sempre viva la pista Lukaku. L’Inter si è di fatto tirata fuori dalla corsa per il belga che difficilmente resterà al Chelsea in vista del prossimo campionato. In questo senso prende piede l’ipotesi bianconera anche se i tifosi hanno espresso parere contrario all’arrivo del classe 1993, con il quale c’è stato più di qualche battibecco in occasione dell’ultima partita di Coppa Italia all’Allianz Stadium.

La Juventus attende di capire quindi quale sarà la decisione definitiva da parte del PSG che è alla ricerca di una punta per la prossima stagione. Se i parigini daranno l’affondo per Kane, allora si cercherà una nuova soluzione per il serbo che potrebbe tornare nel mirino di Newcastle e Bayern Monaco, da tempo attente all’evoluzione sul mercato dell’ex Fiorentina.