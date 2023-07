Il Napoli ha scelto Danso del Lens come dopo Kim

Con l’ufficialità di Kim al Bayern Monaco, il Napoli può ora pensare seriamente al suo sostituto. I Campioni d’Italia dovranno cercato un centrale mancino in grado di non far rimpiangere il coreano. Per questo il Napoli del presidente De Laurentiis ha aperto un grande casting che in questo momento, secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, vede Kevin Danso in testa alle preferenze.

NAPOLI, CHI È KEVIN DANSO?

Austriaco, classe 1998, in forza al Lens, in Francia, Danso è cresciuto tra Scozia e Inghilterra. Ha militato da giovane nei Rangers, nel Milton Keynes Dons e infine nell’Augsburg dove di fatto è diventato un professionista. Negli anni recenti ha giocato anche al Southampton e al Fortuna Düsseldorf. Ma è al Lens, dal 2021, che ha cambiato la sua dimensione. In Ligue1 si è affermato come uno dei migliori centrali del torneo, contribuendo al grande piazzamento (2° posto) della formazione rosso-oro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Destro naturale, Danso può giocare sia centrodestra che centrosinistra nella difesa a quattro. È un difensore di grande fisico (190cm) con una buona velocità sul lungo e ovviamente grande forza fisica nei contrasti. Danso è bravo sia nella lettura del gioco, infatti, ama anticipare le mosse altrui, intercettando il pallone senza lo scontro fisico. Ma non solo, perché sa leggere anche lo spazio in profondità e segue con diligenza l’avversario che taglia alle spalle del compagno.

Nel corso degli anni ha migliorato sempre di più la sua abilità col pallone tra i piedi, caratteristica essenziale per prendere il posto di Kim al Napoli. Nelle sue ultime stagioni, ha mostrato di essere un difensore molto efficace e pericoloso nella costruzione della manovra. È in possesso di un piede destro molto educato, in grado di pescare i compagni sul lungo e tagliare in verticale le linee di pressione avversarie. Caratteristiche sviluppate nel corso degli anni, acquisendo fiducia e sicurezza nelle giocate col pallone.

Sembrano ormai lontane le ipotesi Kilman del Wolverhampton e Le Normand della Real Sociedad, entrambi troppo costosi.