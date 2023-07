Napoli, il dopo Kim tra Kilman e Le Normand

Il Napoli è pronto a salutare uno dei grandi protagonisti del terzo scudetto azzurro: Kim Min-Jae sta per vestire la casacca del Bayern Monaco. Il centrale coreano sta svolgendo le visite mediche con i bavaresi proprio in questi giorni e, tramite l’attivazione della clausola rescissoria, sarà acquistato dai bavaresi. Il Napoli ora è chiamato, con l’incasso del difensore coreano, a sostituire Kim. Alfredo Pedullà ne ha parlato ieri durante Speciale Calciomercato, affermando che le alternative rimaste sul piatto del Napoli sono Max Kilman del Wolverhampton e Robin Le Normand della Real Sociedad

LA SITUAZIONE

La clausola di Kim Min-Jae potrebbe essere di poco più bassa rispetto agli oltre 50 milioni prospettati. Tuttavia, per il Napoli la sostituzione non sarà low-cost come fu il cambio Koulibaly-Kim. Per arrivare ad uno tra Kilman e Le Normand sarà necessario dar fondo al budget a disposizione. Per Kilman, i Wolves avrebbero già rifiutato circa 35 milioni dal Napoli. Segno che gli inglesi vorrebbero qualche milione in più e puntano inoltre a blindare il difensore con un nuovo co. Per Le Normand, la valutazione è simile, con la Real Sociedad che vuole però il pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni. Sul franco-spagnolo della Sociedad ci sarebbe anche un timido interesse della Juventus.

NAPOLI, CHI SONO KILMAN E LE NORMAND

Kilman, 26 anni, londinese di origine ucraina, è arrivato nel 2018 al Wolverhampton, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Gillingham. Alto, potente e roccioso, ha fatto i suoi primi anni di carriera nelle categorie semi-professionistiche tra Welling United, Maidenhead United e Marlow. La curiosità di Max Kilman è che lui tra il 2015 e il 2018 ha giocato nella Nazionale calcio a 5 dell’Inghilterra.

Un anno più grande di Kilman, Robin Le Normand, 27 anni, è un difensore francese, naturalizzato spagnolo lo scorso maggio. La cittadinanza spagnola l’ha acquisita dopo aver giocato 7 stagioni con la Real Sociedad. In precedenza era cresciuto nel Brest. Dopo essere stato snobbato dalla Nazionale francese, Le Normand ha scelto di giocare per la Spagna che gli ha dato visibilità nel calcio internazionale. Con la Nazionale spagnola, ha esordito lo scorso 15 giugno nella semifinale di Nations League contro l’Italia.