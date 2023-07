Ora è anche ufficiale Kim saluta il Napoli: è un nuovo giocatore del Bayern Monaco

Mancava solo l’ufficialità, arrivata oggi, Kim Min-jae lascia il Napoli dopo una sola, storica, stagione e si trasferisce al Bayern Monaco. I bavaresi, come annunciato, hanno attivato la clausola rescissoria nel contratto del difensore e si sono assicurati uno dei protagonisti principali della cavalcata partenopea.

BAYERN, DOPO DE LIGT ECCO KIM

I Campioni di Germania, che qualche giorno fa hanno salutato Lucas Hernandez, non hanno perso il vizio. Dopo aver prelevato un anno fa de Ligt dalla Juventus, quest’anno hanno approfittato della conveniente clausola rescissoria del coreano per completare una coppia di centrali “Made in Serie A”. Sintomo che il nostro campionato, sempre più povero tecnicamente, riesce ancora a reperire grandi talenti in giro per l’Europa. L’acquisto di due difensori dalla Serie A, non dà solo la dimensione della forza del Bayern Monaco, ma riconosce la bontà di alcune operazioni.

KIM, UN AFFARE D’ORO PER IL NAPOLI

Per il Napoli e De Laurentiis, l’acquisto di Kim Min-jae, un anno fa dal Fenerbahçe, è stato un affare incredibile. Arrivato tra lo scetticismo generale, dopo il doloroso addio di Kalidou Koulibaly, Kim ha saputo imporsi sotto la guida di Luciano Spalletti. Probabilmente miglior centrale del campionato appena vinto dal Napoli, il difensore di Tongyeong è stato prelevato con le stesse modalità un anno fa dal Napoli: 17 milioni al Fenerbahçe, pagamento della clausola rescissoria, per portarlo sotto il Vesuvio.

Un anno dopo, stesse modalità, con un prezzo quasi triplicato. E ancora un salto in avanti a livello personale per Kim, dal Napoli al Bayern Monaco. Il difensore sudcoreano vestirà la maglia di uno dei migliori club in Europa. Sarà allenato da Thomas Tuchel che ama i difensori abili nell’anticipo e nell’impostazione della manovra. E formerà una super coppia propria con Matthijs de Ligt, reduce da un’ottima stagione, individualmente parlando, con la vittoria del premio come “miglior giocatore” assegnato dai tifosi bavaresi, al termine della stagione che ha regalato al Bayern l’11° titolo di fila con grande sofferenza.