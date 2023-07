Altro che Juventus, nuovo club in Serie A per Lukaku

Romelu Lukaku spiazza tutti ancora una volta. C’è un altro club di Serie A che può fare l’affare con l’ex bomber interista

Soprattutto dopo le parole di Cristiano Giuntoli nella conferenza di presentazione bianconera, il centravanti belga Romelu Lukaku potrebbe virare anche lontano dalla Juve, scegliendo un altro club del nostro campionato dopo l’esperienza avuta con l’Inter.

Sta diventando il protagonista, e non è stato nemmeno reduce da una grandissima stagione sportiva. Romelu Lukaku è uno dei più cercati dai direttori sportivi, che puntano molto sulla fame di riscatto dell’attaccante belga.

Con Simone Inzaghi non è scattato il feeling definitivo, al netto di alti e bassi di rendimento. All’Inter gli ha preferito Edin Dzeko in particolare nelle coppe e anche in finale di Champions League il belga è partito dalla panchina. Facendo poi anche danni sportivi in campo, e sancendo a Istanbul la fine del suo rapporto con l’Inter. Non però con la Serie A, come riporta Graziano Campi a Tv Play.

Romelu Lukaku in Serie A, c’è una nuova big

Il giornalista Graziano Campi ha fatto così una disamina particolare sulla situazione Romelu Lukaku, non smentendo un possibile colpo di scena. Come una sorta di triangolo, che coinvolge l’Inter di rimando, la Juve che potrebbe mollare la presa, e un altro club italiano pronto a inserirsi a sorpresa. Non si esclude a priori ora, ed era stato già offerto al club: Romelu Lukaku al Milan potrebbe tornare in auge come idea.

L’attaccante belga passerebbe ai cugini rossoneri, completando così la sua “vendetta” nei riguardi di Inzaghi. Campi ne è convinto: “Perché dobbiamo escludere il Milan da questa situazione? I rossoneri sono la squadra perfetta per Lukaku. Hanno già avuto due calciatori dal Chelsea come Loftus-Cheek e Pasalic, i rapporti tra i due club sono al top”.

Una mossa che spiazzerebbe i bianconeri, il Chelsea potrebbe facilitare l’intera operazione. “Si può fare con un bel prestito, se non arrivano i quaranta milioni che vogliono i londinesi: così risolvono i problemi del Chelsea nel breve periodo, Lukaku farà un altro anno a Milano, come voleva fare a tutti i costi, si può godere del Decreto Crescita e se ne riparlerebbe poi la prossima estate”.

La Serie A pronta a riaccogliere il belga, esprimendo il meglio con Stefano Pioli nel prossimo futuro. Una scelta che metterebbe ancora più pepe al mercato dei rossoneri, sarebbe un colpo discusso in tutta Italia. Un colpo da derby che prometterà scintille già nella prima stracittadina, in programma per il prossimo 16 settembre.