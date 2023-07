Dramma in Formula 1, la vittima è un campionissimo

Il mondo della Formula Uno vive una bruttissima notizia. I tifosi sono in attesa di ulteriori novità e sperano in buone notizie.

Il Mondiale di Formula Uno è pronto ad accendersi con una serie di Gran Premi prima di arrivare alle fatidiche vacanze estive. Nei prossimi giorni assisteremo prima al Gran Premio di Ungheria e poi a quelli del Belgio, e solo poi i piloti si fermeranno per uno stop di circa un mese.

Il Mondiale ha finora un unico dominatore con il campione del mondo Max Verstappen che si accinge a vincere il terzo titolo consecutivo, un trofeo iridato che arriverà probabilmente con diversi Gran Premi di anticipo. Tra le avversarie invece grandi delusioni per la Ferrari e la Mercedes. Tornando alla Formula Uno nelle ultime ore è arrivata una brutta vicenda che ha coinvolto un ex campione del mondo.

L’uomo in questione è l’ex pilota di Formula Uno Emerson Fittipaldi. Brasiliano con origini italiane l’uomo è stato protagonista in passato della competizione ed ha vinto due campionati del mondo, rispettivamente nel 1972 e nel 1974, e ben 14 Gran Premi conquistati.

Fittipaldi ha subito un furto nella sua villa di Soiano, nei pressi del Lago di Garda. Fortunatamente l’uomo e la sua famiglia non erano presenti in casa al momento del furto. La famiglia si è accorto delle mancanze e del furto solo al rientro a casa in tarda serata.

Formula Uno, la refurtiva che manca a casa di Fittipaldi

Il 76enne vive da tempo in Italia con tutta la sua famiglia e mantiene saldo un legame con il paese nostrano. L’uomo si è addirittura candidato alle ultime elezioni, con Fratelli d’Italia. Inizialmente non si conosceva molto riguardo a ciò che avevano rubato ma come riportano i colleghi di Formula Passion la refurtiva ‘conquistata’ dai ladri ammonterebbe addirittura a 250 mila euro. All’interno della casa bresciana del pilota i carabinieri hanno notato diverse mancanze.

Preziosi sia come gioielli che di abbigliamento e una grossa collezione di Rolex di cui l’uomo era grande appassionato. I carabinieri di Salò hanno cominciato le indagini e sperano di far luce presto su questa vicenda. Non è il primo caso di furto in case di sportivi che avviene nella zona e soprattutto in questo periodo, talvolta con le case vuote, i furti sono quasi ‘all’ordine del giorno’.

Fittipaldi non corre da anni, ma è ancora un grande appassionato e come lui i membri della sua famiglia. Suo nipote Pietro è il terzo pilota della Haas e sogna l’ingresso a titolo definitivo nel circuito della Formula Uno.