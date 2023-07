Ha rotto con Inzaghi, dall’Inter alla Juve

Un big dell’Inter degli ultimi anni ha rotto completamente con Inzaghi: passa dai nerazzurri alla Juventus.

L’asse Milano-Torino non è mai stata calda come in questi giorni. Dopo aver per qualche settimana battagliato con il Milan, dando vita a un derby di mercato che sembrava senza fine, l’Inter è tornata a incrociare le proprie armi con la Juventus. Tra il caso Lukaku e l’affaire Cuadrado, i due club si stanno dando battaglia su più fronti, e adesso spunta la verità sul passaggio di un big dal club nerazzurro a quello bianconero: la colpa è di Simone Inzaghi.

Nonostante la straordinaria cavalcata in Champions della scorsa stagione, con una finale conquistata a dir poco a sorpresa, non si può dire che tutto abbia funzionato alla perfezione in casa nerazzurra. Non sono mancati i momenti difficili, frutto di qualche sconfitta di troppo, e anche le tensioni tra alcuni dei protagonisti di un’annata che, in ogni caso, resterà irripetibile.

E proprio la tensione crescente tra Inzaghi e uno dei suoi calciatori avrebbe portato alla rottura clamorosa degli ultimi giorni, spingendo addirittura il big della rosa nerazzurra ad accettare il trasferimento alla Juventus, rivale storica dell’Inter, pur di abbandonare la corte di Simone Inzaghi. Una verità che solo in queste ore è venuta a galla e che lascia senza parole tutti i tifosi del Biscione.

Rottura totale con Simone Inzaghi: ecco perché Lukaku va alla Juventus

Si è parlato tanto, per certi versi anche troppo, in questi giorni, di Romelu Lukaku e delle motivazioni che potrebbero averlo spinto a ‘rimangiarsi’ il suo amore per l’Inter, accettando la corte di quella Juventus che a lungo è stata la sua rivale numero uno. A svelare la possibile verità però è stato un noto giornalista ed esperto di mercato, ricostruendo quello che davvero è successo tra Lukaku e l’Inter nelle ultime settimane.

A quanto pare a spingere Big Rom verso la Juventus sarebbe stato Simone Inzaghi. Non direttamente, ma a causa dei suoi pessimi rapporti con il calciatore belga. Questa almeno la ricostruzione di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di questioni di mercato.

Stando al famoso cronista, il centravanti non voleva più in alcun modo tornare in nerazzurro, dopo la conferma di Simone Inzaghi. I due avevano infatti rotto completamente nelle ultime settimane della scorsa stagione, complice la scelta del tecnico di preferire Dzeko dal primo minuto durante la finale di Istanbul, nonostante nelle partite precedenti Lukaku avesse dimostrato di essere in straordinaria forma.

Una rottura totale che il belga aveva preferito non comunicare pubblicamente, secondo Bargiggia, solo perché voleva prima accertarsi di avere mercato. E quando la Juventus si è fatta avanti per prelevarlo dal Chelsea non ci ha pensato due volte e ha deciso di sbattere la porta in faccia all’Inter. Una lettura che spiegherebbe la motivazione di fondo di una scelta che, qualunque cosa si possa dire, ha comunque distrutto completamente il rapporto d’amore che per anni la tifoseria nerazzurra aveva costruito con un giocatore in grado di portare a Milano uno scudetto e diverse coppe nazionali a suon di gol e prestazioni da urlo.