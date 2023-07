Totti-Noemi, l’ultimo gesto lascia tutti di stucco: c’entra Ilary?

Francesco Totti e Noemi Bocchi continuano la loro relazione, ma i più attenti hanno notato quanto fatto dalla compagna del “Pupone”. Ora potrebbe godere di meno ‘libertà’

E’ ormai trascorso un anno dall’estate che ha cambiato la vita di Francesco Totti, che ora è felice al fianco di Noemi Bocchi con cui ha iniziato una convivenza poco tempo dopo l’addio a Ilary Blasi. L’amore con la conduttrice sembrava essere indissolubile, almeno per chi li osservava dall’esterno, invece così non è stato. Entrambi sono riusciti a ricostruirsi una vita (lei è felice al fianco di Bastian Muller), nonostante il loro addio non sia avvenuto senza rancori.

I due sembrano essere riusciti ad applicare al meglio il concetto di famiglia allargata e hanno già da tempo fatto conoscere ai figli i rispettivi partner, ma nell’ultimo periodo qualcosa sembra essere cambiato.

Totti-Noemi: ora qualcosa è cambiato

L’idea di vedere vicino a Totti una donna che non fosse Ilary inizialmente è sembrata strano a molti, ma evidentemente l’ex capitano della Roma ha capito come fosse impossibile portare avanti il suo matrimonio se l’umore era finito da entrambe le parti. Questa è stata la prima vera estate in cui Noemi appare in veste di nuova compagna e si mostra attenta anche ai figli di lui, che li hanno seguiti nella vacanza che recentemente hanno fatto negli Stati Uniti.

Le bambine della donna, in modo particolare, hanno un’età simile a quella di Isabel, la più piccola dei tre che lui ha avuto dalla conduttrice, cosa che ha inevitabilmente facilitato la nascita di un bel rapporto. Anzi, molto spesso a quell’età sono proprio loro a stupirci e a renderci le cose più semplici. Impossibile però non notare un dettaglio del tutto nuovo nelle foto che la Bocchi ha pubblicato sui social.

Qui vediamo proprio la piccola Totti al fianco delle sue figlie, ma il suo volto non appare più visibile, ma è stato coperto da un cuore. Perché?

I fan di Totti sono riusciti pian piano ad apprezzare la presenza di Noemi al suo fianco, consapevoli di come gli abbia regalato serenità, cosa non semplice dopo un lungo matrimonio come quello con Ilary. Anche la conduttrice, che potrebbe non essere alla guida della nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, sembra avere accettato che i suoi figli possano frequentarla, come accade spesso quando i genitori hanno nuovi compagni, ma non è escluso possa essersi espressa sulla loro apparizione sui social.

Il problema ovviamente non riguarderebbe Cristian e Chanel, che hanno già dei loro profili, anche se lei è ancora minorenne, ma Isabel. C’è chi è convinto che la decisione di oscurare il volto della bimba derivi da un veto della mamma (o del papà?), ma a quel punto avrebbe poco senso pubblicare comunque l’immagine.