Berrettini e Sinner li sfideranno tutti: non ne mancherà nessuno

Berrettini e Sinner saranno protagonisti in America e dovranno affrontare tutti i migliori: presenti i Big del circuito.

Chiuso il capitolo Wimbledon, il tennis mondiale guarda avanti. La stagione è ancora lunga e gli appuntamenti importanti non mancano nel calendario di tutti i migliori al mondo. Tra questi, anche Berrettini e Sinner, a modo loro grandi protagonisti dello Slam londinese appena andato in archivio. I due tennisti italiani si stanno godendo in questo momento un periodo di riposo per ricaricare le batterie. In vista ci sono infatti i grandi tornei sul cemento americano. Appuntamenti imperdibili in cui dovranno affrontare praticamente tutti i migliori.

Come sempre il mese di agosto prevede due settimane roventi in Nord America, con l’Open del Canada e l’Open di Cincinnati che di fatto si trasformano in una sorta di mini-Slam, antipasto degli US Open di settembre. Due Masters 1000 che, sulla carta, dovrebbero vedere protagonisti tutti i migliori, compresi i nostri due alfieri.

Se Sinner dovrà continuare la sua grande stagione, alla ricerca dei punti per l’aritmetica qualificazione alle Finals, Berrettini, dopo essere ‘rinato’ a Wimbledon, deve dimostrare di aver superato il momento peggiore e di essere pronto a fare la differenza sul duro, come già fatto peraltro in passato. Sulla loro strada, però, potrebbero incontrare ostacoli altissimi. Almeno a Cincinnati, infatti, potrebbero esserci tutti i protagonisti del circuito.

Cincinnati, quanti big iscritti al torneo: Sinner e Berrettini dovranno affrontarli tutti

Tutto pronto, o quasi, per il Western & Southern Open, uno dei Masters 1000 sul cemento americano dell’estate. Il torneo andrà in scena quest’anno dal 12 al 20 agosto, e al momento vede iscritti tutti i primi 41 tennisti del ranking ATP. Per ora non ne manca davvero nessuno. Con buona pace di Sonego, numero 42 al mondo e primo degli alternates. Non dovessero esserci forfait dell’ultimo minuto, il campione torinese dovrebbe essere costretto a passare per le qualificazioni per poter entrare in tabellone. Ma obiettivamente è un’ipotesi davvero remota.

Per quanto riguarda Sinner, più in forma che mai, avrà l’opportunità di accrescere ancora il proprio bottino di punti in classifica, considerando che lo scorso anno in Ohio si è fermato agli ottavi di finale. Ancor più semplice, sulla carta, il percorso per Berrettini, nel 2022 sconfitto al primo turno dal padrone di casa Tiafoe. Stesso discorso per un altro azzurro molto atteso, il nostro numero due, Lorenzo Musetti, eliminato nel 2022 al primo turno dal sorprendente Borna Coric, tennista croato che avrebbe poi alzato il trofeo.

Ovviamente al momento la presenza del numero 15 al mondo è confermata, così come quella di tutti gli altri big. E sono certi per ora di un posto nel tabellone principale anche altri giocatori fuori dalla top 40. In particolare si tratta di Marin Cilic e Gael Monfils, che godono del ranking protetto, e di Milos Raonic, finalista nel 2020 e premiato per questa edizione con una wild card. Tre big del circuito in cerca di riscatto dopo risultati tutt’altro che soddisfacenti, per diverse ragioni.

Insomma, sarà un Masters 1000 di alto livello quello di Cincinnati in questo 2023. Anche perché dovrebbe diventare il torneo del grande ritorno nel Nord America di Novak Djokovic, dopo l’embargo subito a causa della mancata vaccinazione anti-Covid, considerando che il serbo avrebbe deciso di dare forfait, la settimana precedente, all’Open di Toronto.