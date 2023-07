Inter-Juve, altro trasferimento surreale dopo Cuadrado e Lukaku: spunta la verità in diretta

La rivalità tra Inter e Juventus continua a generare polemiche. Il calciomercato si è acceso ed i due club si stuzzicano.

Il derby d’Italia tra Inter e Juve è probabilmente la più grande rivalità del calcio italiano, addirittura più dello stesso derby di Milano o quello della Capitale tra Lazio e Roma.

I rapporti tra i due club non sono mai stati dei migliori, sono cambiate le proprietà e le dirigenze ma la rivalità tra Inter e Juve è storica. Tutti gli appassionati non possono dimenticare il clamoroso rigore non concesso per fallo di Iuliano su Ronaldo e la storia è poi proseguita con Calciopoli. Probabilmente da quel momento i rapporti sono più tesi che mai e in queste ore la situazione è nuovamente precipitata.

Negli ultimi giorni ha tenuto banco la questione Lukaku con il calciatore, molto legato ai colori nerazzurri, che, si sarebbe letteralmente offerto ai rivali della Juve. I bianconeri d’altronde sarebbero molto interessati alle prestazioni del bomber belga e questo ha di fatto chiuso la trattativa Lukaku-Inter. Intanto Marotta ha risposto ed ha piazzato il colpo Juan Cuadrado. Una trattativa a sorpresa con una storica bandiera bianconera che si è trasferita a parametro zero nella ‘Milano nerazzurra’.

Inter-Juve, continua la rivalità: spunta Dimarco

Rapporti molto caldi e che resteranno accesi anche il prossimo anno dove entrambe le squadre proveranno a vincere lo scudetto. Non sarà facile, ci sono anche altri club ma i team di Inzaghi e Allegri hanno lottato storicamente per raggiungere la vittoria. I due club si sfidano a distanza in questo periodo di amichevoli ma i colleghi di Calciomercato.it hanno lasciato un curioso sondaggio. Il portale ha chiesto ai tifosi dei due club quale sarebbe il colpo più funzionale nel trasferimento da Milano a Torino o viceversa.

E’ solo una boutade di mercato, ma i tifosi sono certi: l’acquisto della Juve di Federico Dimarco sarebbe un colpo da novanta per il club bianconero, un colpo che infrangerebbe tra l’altro i sogni nerazzurri. Dimarco coprirebbe il ruolo nell’undici titolare di Alex Sandro, un upgrade molto interessante per i tifosi bianconeri. Il sondaggio ha visto Dimarco prevalere nettamente rispetto all’eventuale passaggio invece di Szczesny all’Inter, secondo nelle preferenze.

I nerazzurri necessitano del portiere e il polacco sarebbe un rinforzo non da poco. In entrambi i casi le trattative appaiono improbabili, come nel caso di Calhanoglu-Juve, terza preferenza dei tifosi. Appare scontato dire che le trattative tra Inter e Juve sono quasi impossibile, in passato si parlò di Icardi e poi dello scambio Guarin-Vucinic ma le trattative non sono andate a buon fine.