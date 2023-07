Addio Juventus: affare fatto per 25 milioni di euro

By

Niente da fare per la Juventus, che deve rassegnarsi a veder andare via un altro importante giocatore: l’offerta è di 25 milioni.

Il calciomercato estivo della Juventus non sta decollando, dato che siamo ormai avviati verso la fine di luglio e l’unico nuovo calciatore arrivato alla Continassa è Timothy Weah, prelevato dal Lille per 12 milioni di euro. Cristiano Giuntoli, nella prima conferenza stampa da nuovo direttore sportivo dei bianconeri, ha tenuto a precisare che la Juve ha messo a segno anche altre due operazioni importanti, ovvero il rinnovo di Adrien Rabiot – che Giuntoli ha definito “uno dei migliori centrocampisti d’Europa” – e il riscatto di Arek Milik dal Marsiglia.

Pertanto, a detta di Giuntoli, al momento il mercato in entrata della Juve è concluso. Il nuovo Football Director ha fatto notare che attualmente la rosa bianconera è molto ampia e ha bisogno di una sfoltita prima di poter pensare a nuovi inserimenti. Giuntoli ha poi precisato che l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri è già molto competitivo, pertanto la Signora non ha nessuna fretta di lanciarsi sugli obiettivi di mercato.

Obiettivi che comunque restano tali, come dimostra il grande interesse per Romelu Lukaku – ma bisogna prima vendere Vlahovic – e anche per altri giocatori che potrebbero fare al caso di Allegri. Tuttavia, i tifosi temono che proprio questa ‘calma’ stia facendo perdere occasioni importanti.

Juve, sfuma un altro obiettivo: Allegri a bocca asciutta

Dopo aver visto sfumare Milinkovic-Savic, che ha deciso di accettare la corte dell’Al-Hilal (ingaggio da 20 milioni a stagione, ndr), Allegri rischia infatti di non vedere arrivare a Torino un altro giocatore su cui avrebbe puntato parecchio. Stiamo parlando di Aymeric Laporte, in uscita dal Manchester City ma ormai sempre più vicino al ritorno all’Athletic Bilbao.

Il difensore centrale della Nazionale spagnola non sta più trovando molto spazio nell’undici titolare di Pep Guardiola ed è per questo che i baschi si sono fatti sotto per riprendere Laporte, che ha già indossato la maglia dell’Athletic dal 2012 al 2018. Un’operazione che sembra riuscire a soddisfare tutti, dato che anche il giocatore gradirebbe molto tornare a Bilbao.

Resta da mettere a posto solo la parte economica: l’Athletic dovrebbe versare 24/25 milioni di euro nelle casse dei Citizens, ma non in un’unica soluzione. Il pagamento rateizzato è la chiave che di fatto ha sbloccato la trattativa. La Juve rischia quindi di rimanere beffata, dato che Laporte era uno dei possibili obiettivi per la difesa. Allegri deve quindi rinunciare a un altro eventuale rinforzo.