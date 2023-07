Frosinone, Genoa e Cagliari: il punto sul mercato delle neopromosse

La giusta dose di adrenalina mista ad ambizione e voglia di far bene. Sono questi gli ingredienti essenziali per chi da ultima arrivata ha tutto da dimostrare. La Serie A è alle porte e ai nastri di partenza ecco pronte le neopromosse: Frosinone, Genoa e Cagliari si rifanno il look in questa finestra di mercato per arrivare al meglio all’esordio stagionale nella massima serie.

Frosinone, Angelozzi accontenta Di Francesco

Il Frosinone, primo club ad agguantare la promozione, riparte da una base solida seppur la rivoluzione in panchina potrebbe far intendere altro. Fabio Grosso, condottiero dei ciociari nell’impresa Serie A, ha salutato i gialloblù e al suo posto il direttore sportivo Guido Angelozzi ha accolto Eusebio Di Francesco. Stima reciproca e metodo di lavoro già noto al diesse, con il tecnico ex Roma si sono conosciuti a Sassuolo.

Di Francesco dalla sua parte ha la grande voglia di rivalsa dopo due anni fermo ai box al culmine della brevissima avventura con l’Hellas Verona.

In Ciociaria sono stati già otto gli arrivi ufficializzati, contando anche il riscatto di Mazzitelli dal Monza. Il reparto che ad oggi resta in attesa di nuovi innesti è senz’altro la difesa e la lente d’ingrandimento ricade su Mattia Gabbia, ma la concorrenza per il centrale del Milan è forte e su di lui c’è anche l’interesse del Lecce e del Genoa oltre che del più quotato Villareal. Ma il cantiere è ancora aperto e Angelozzi lavora a maniche rimboccate per garantire una rosa di qualità che possa garantire competitività già nella prima uscita stagionale, allo Stirpe contro i campioni d’Italia.

Genoa, per Gilardino è pronto il colpo Retegui dall’Argentina

L’entusiasmo di una città che riabbraccia il sogno infranto appena un anno prima è emblematico. Il Genoa di Alberto Gilardino ha incantato tutti in cadetteria e ha intenzione di sorprendere anche in Serie A. Subentrato a stagione in corso a Blessin, il campione del mondo 2006 è stato il protagonista indiscusso della cavalcata verso la promozione e la sua riconferma non è mai stata messa in dubbio. Il Grifone, adesso, rinnova le ambizioni e punta a far bene.

Le prime settimane di mercato per i liguri si possono verosimilmente riassumere con i rumors, sempre più certi, che nelle ultime ore accostano l’oriundo Mateo Retegui ai rossoblù. Il classe ’99 protagonista delle ultime uscite ufficiali degli azzurri ha già salutato il Tigre (suo ultimo club). In Argentina pare che l’accordo sia quasi dato per fatto, mentre nella città della Lanterna non ci si sbilancia. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma la trattativa di per sé e molto ben avviata e l’ok potrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana.

Cagliari, nuovi innesti alla corte di Ranieri

La sorpresa riservata alla giostra dei playoff ha visto il Cagliari ottenere l’ultimo pass disponibile per il passaggio di categoria. Un’impresa che rimarrà negli annali e che porta la firma, indelebile, di Claudio Ranieri. Il suo Cagliari ritrova la massima serie, ma adesso l’obiettivo è quello di mettere in salvo la permanenza in tempi record. Per farlo alla corte del tecnico sono già arrivati nuovi innesti, tra cui Scuffet, Augello e Jankto, ma nel mirino rimangono i nomi di Palomino, Prati e Shomurodov. Le trattative con i rispettivi club proseguono attivamente e l’obiettivo della dirigenza sarebbe quello di chiuderle prima possibile.